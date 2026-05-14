Rusia atacă masiv Ucraina: peste 670 de drone și 56 de rachete, un mort și zeci de răniți. Reacția lui Zelenski

Rusia a lansat un atac masiv combinat cu peste 670 de drone de atac și 56 de rachete asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, soldat cu un mort și peste 31 de răniți, a declarat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a precizat că Federația Rusă a folosit peste 1.560 de drone împotriva orașelor și comunităților ucrainene de la începutul zilei precedente.

„În cursul nopţii (trecute), ruşii au lansat peste 670 de drone de atac şi 56 de rachete asupra Ucrainei”, a transmis Zelenski pe rețeaua X, lansând un nou apel partenerilor Kievului „să nu rămână tăcuţi”.

Operaţiuni de salvare erau în curs de desfăşurare joi dimineaţa la Kiev după ce o dronă a lovit un bloc cu nouă etaje, din care o „parte întreagă a fost complet distrusă” în cartierul Darniţki.

Capitala Kiev a fost grav afectată, iar pagube au fost constatate la peste „20 de amplasamente din oraş”, printre care şi obiective civile, a precizat preşedintele ucrainean într-un comunicat.

Salvatorii intervin la Kiev după un atac rusesc cu rachete și drone, pe 14 mai 2026. Rusia a folosit peste 670 de drone și 56 de rachete, provocând un mort și 33 de răniți, inclusiv un bebeluș. Foto: Profimedia Images

Bilanţ şi evaluarea atacului

Serviciile de urgenţă de stat (DSNS) au indicat că, potrivit situaţiei de la ora locală „07:30 (04:30 GMT)”, bilanţul victimelor era de un mort şi 31 de răniţi, între care un copil, mai relatează AFP şi Reuters preluate de Agerpres.

Conform Forţelor aeriene ale Ucrainei, 24 de amplasamente au fost totuşi lovite de 15 rachete şi 23 de drone ruseşti, fragmente de dronă şi de rachete căzând peste alte obiective, inclusiv civile.

Apărare antiaeriană şi tipuri de armament folosite

Forţele aeriene ucrainene au comunicat că, în noaptea de 13 spre 14 mai, Rusia a atacat Ucraina cu trei rachete aerobalistice Kinjal, 18 rachete balistice Iskander M/C-400, 35 de rachete de croazieră Kh-101 şi 675 de drone.

Forţele de apărare antiaeriană au doborât 41 de rachete şi 652 de drone, în principal de tipul Shahed, Gerbera şi Italmas.

Continuarea atacurilor şi reacţia Kievului

Potrivit Ukrainska Pravda, ruşii şi-au început bombardamentele în seara zilei de 13 mai, imediat după un atac masiv efectuat în timpul zilei, cu aproape 800 de drone.

„Acestea nu sunt cu siguranţă acţiunile cuiva care crede că războiul se apropie de sfârşit. Este important ca partenerii noştri să nu rămână tăcuţi în faţa acestui atac”, a denunţat Zelenski pe reţelele sociale.

El a adăugat că este esenţial sprijinul pentru apărarea aeriană şi menţinerea presiunii asupra Rusiei.

„De asemenea, este important să continuăm să sprijinim apărarea cerului nostru. Programul PURL este esenţial pentru ca Ucraina să se apere împotriva unor astfel de atacuri balistice. Şi este, de asemenea, în interesul tuturor celor care luptă pentru pace să se menţină presiunea asupra Rusiei. Mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, a adăugat el, potrivit Unian.

Un atac rusesc era în curs de desfăşurare în momentul în care Ukrainska Pravda transmitea comunicatul Forţelor aeriene în jurul orei locale 08:13.

Kievul a anunţat că va riposta, iar Ministerul rus al Apărării a transmis că armata rusă a interceptat 36 de drone ucrainene în noaptea de miercuri spre joi.

Editor : Ana Petrescu