Rusia avansează în Donețk și anunță preluarea unui sat din regiunea ucraineană

Data actualizării: Data publicării:
Avansul forțelor rusești pe frontul de Est din Ucraina.
Avansul forțelor rusești pe frontul de Est din Ucraina. Foto: Institutul pentru Studiul Războiului

Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC. 

Forţele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk şi Doneţk, înconjurând sate şi oraşe, conform News.ro. 

Rusia nu a reuşit o pătrundere decisivă în invazia sa la scară largă, dar controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.  

Ofensiva ucraineană nu a împins înapoi forţele ruse.

