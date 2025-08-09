Rusia avansează în Donețk și anunță preluarea unui sat din regiunea ucraineană Data actualizării: 09.08.2025 18:17 Data publicării: 09.08.2025 17:58 Avansul forțelor rusești pe frontul de Est din Ucraina. Foto: Institutul pentru Studiul Războiului Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC. Forţele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe câmpurile larg deschise din regiunile Luhansk şi Doneţk, înconjurând sate şi oraşe, conform News.ro. Rusia nu a reuşit o pătrundere decisivă în invazia sa la scară largă, dar controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. Ofensiva ucraineană nu a împins înapoi forţele ruse.Citește și: Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA Editor : A.C. Etichete: donetk razboiul din ucraina Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin... 2 Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează... 3 ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în... 4 Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și... 5 Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...