Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.
Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat joi că orice ţară care se alătură coaliţiei propuse de Statele Unite pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz ar deveni, conform legislaţiei internaţionale, parte în conflictul din Orientul Mijlociu şi complice a americanilor şi israelienilor în agresiunea împotriva Iranului, transmite Xinhua, preluată de Agerpres.

„Poziţia Rusiei în această chestiune rămâne nemodificată. Pornim de la faptul că o soluţie pentru reluarea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz trebuie căutată la masa negocierilor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Ea a reafirmat punctul de vedere al Rusiei conform căruia campania militară a Israelului şi Statelor Unite împotriva Iranului este nejustificată şi neprovocată, cerând încetarea imediată a ostilităţilor şi recurgerea la canale politice şi diplomatice.

Preşedintele american Donald Trump le-a cerut aliaţilor SUA să desfăşoare nave militare în Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă vitală pe unde se transporta înainte de război o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume. 

Șase țări se declară dispuse să contribuie la asigurarea securității strâmtorii

Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia au condamnat în cor, joi, atacurile iraniene asupra infrastructurilor civile energetice din Golf și s-au declarat „dispuse să contribuie” la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz.

„Solicităm un moratoriu imediat și general asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, în special a instalațiilor petroliere și gaziere”, și „ne declarăm gata să contribuim la eforturile necesare pentru a garanta securitatea tranzitului în strâmtoare”, au indicat aceste țări într-un comunicat comun.
Iranul, bombardat de americani şi israelieni din 28 februarie, a blocat efectiv traficul maritim pe ruta respectivă, atacând totodată cu rachete şi drone ţările din regiune unde sunt amplasate baze militare americane.

Ambasadorul iranian în Africa de Sud, Mansour Shakib Mehr, a afirmat miercuri că Teheranul îşi va continua riposta militară, exercitându-şi "dreptul legitim la autoapărare" atâta timp cât resimte o ameninţare. 

Trecere strategică pentru transportul de hidrocarburi, Strâmtoarea Ormuz, care desparte Peninsula Arabică de Iran, este în mare parte blocată de Iran după războiul declanşat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel.

Marţi, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat că traficul prin strâmtoare, pe unde în mod obişnuit tranzita 20% din ţiţeiul mondial şi aproape 20% din gazul natural lichefiat, nu va reveni niciodată la statutul său de dinainte de război.

În ultimele zile, Iranul a autorizat trecerea câtorva nave din ţări pe care le consideră aliate, avertizând că le va bloca pe cele din ţări considerate ostile.

O reuniune de criză a Organizaţiei Maritime Mondiale (OMI) se desfăşoară la Londra, vizând găsirea de măsuri practice pentru asigurarea securităţii Strâmtorii Ormuz, unde în prezent sunt blocate în jur de 3.200 de nave cu 20.000 de marinari.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Te-ar putea interesa și:
beirut
Iranul bombardează rafinării în Arabia Saudită şi Kuweit. NATO caută o soluție pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Iranul dorește să impună taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz
Statements at the end of the meeting between the President and the President of the Republic of Cyprus
Ciprul vrea o discuție cu Marea Britanie referitoare la statutul și viitorul bazelor militare de pe teritoriul său
nuclear
Rusia își evacuează de urgență personalul de la o instalație nucleară din Iran
ZTY5YjQwNWFiZjBhODNlMzhkYzQ0NzZkZGI=.thumb
Italia avertizează că există sute de „celule latente” iraniene în întreaga lume și pot fi activate în orice moment
