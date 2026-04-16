Rusia cere reluarea cât mai curând a negocierilor în format 5+2 privind Transnistria și acuză Chișinăul și Kievul că pun piedici

Moldova Transnistria Peacekeeping Forces
Rusia cere reluarea cât mai curând posibil a negocierilor privind Transnistria în formatul 5+2, a declarat un diplomat rus de rang înalt.

„Rusia a pledat în mod constant pentru reluarea cât mai rapidă şi necondiţionată a formatului 5+2, singurul mecanism recunoscut şi eficient pentru soluţionarea conflictului. Totuşi, din cauza poziţiilor Chişinăului şi ulterior ale Kievului, formatul este inactiv din 2019. Întâlnirile dintre reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului în aşa-numitul format 1+1 s-au dovedit insuficiente pentru a ajunge la o soluţie”, a declarat adjunctul ministrului de Externe, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat cotidianului Izvestia, potrivit News.ro, care preia TASS.

Potrivit lui Galuzin, formatul 5+2 are toate atribuţiile necesare şi se bucură de recunoaştere internaţională.

„Tiraspolul nu a refuzat niciodată dialogul cu Chişinăul pentru a discuta chestiuni practice de interes pentru ambele părţi”, a susşinut acesta.

Ministerul rus de Externe speră că viitoarea întâlnire dintre reprezentanţii politici ai Republicii Moldova şi ai Transnistriei, programată pentru 16 aprilie, va da un nou impuls dialogului, relatează TASS.

Formatul 5+2 include Republica Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina şi observatori din Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Editor : B.P.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone-rachete produse în Ucraina
Ministerul rus al Apărării publică lista companiilor din Europa care produc drone pentru Ucraina. Medvedev: Sunt „ținte potențiale”
rachete
Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții
The Narva Castle (R) and the Ivangorod Fortress (L) are pictured and the border bridge across the Narva River in Narva, Estonia
Cum s-a transformat o poveste rusească falsă într-o problemă reală pentru Estonia. „Cum poți dovedi că ceva nu există cu adevărat?”
The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
Trump și Vance dau semne că au abandonat Ucraina. Ce spune însă cel mai recent sondaj despre interesul americanilor pentru Kiev
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că nu demisionează: „Când te...
oameni pe stradă
Sondaj la comanda Digi24: La ce renunță românii după valul de...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
Ultimele știri
Ministerul Economiei propune scăderea pragului pentru insolvența persoanelor fizice la 10 salarii minime
Franța cere eliberarea femeii de 86 de ani, văduva unui veteran american, reținută de ICE în Statele Unite
Incendiu violent la una dintre cele două rafinării din Australia. Flăcările au atins 60 de metri înălţime
Citește mai multe
