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Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin

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Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Discuții trilaterale la Abu Dhabi. Foto: Profimedia
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Din articol
Cerințele pe scurt

Negociatorii ruși au formulat cerințe de anvergură în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi privind încetarea războiului din Ucraina, printre care ieșirea Finlandei din NATO și interzicerea oricăror baze militare NATO în statele baltice, a relatat vineri ziarul german Bild, citat de Anadolu.

Propunerile, care au fost comunicate reprezentanților europeni la Abu Dhabi, depășesc cu mult teritoriul Ucrainei și vizează introducerea „unei noi ordini de securitate europeană”, a relatat cotidianul, în timp ce oficialii ruși continuă să susțină că guvernele occidentale au promis odată că nu vor extinde NATO spre est.

Conform propunerilor de încetare a războiului, Rusia ar păstra toate teritoriile ucrainene ocupate în prezent și ar primi întreaga regiune a Donbasului. Ucraina ar trebui să renunțe la zonele rămase din Donețk și Luhansk aflate încă sub controlul său.

Porturile din Odesa și Mykolaiv ar fi demilitarizate și li s-ar interzice utilizarea ca baze navale, în timp ce acorduri separate ar garanta libertatea de navigație în Marea Neagră și Marea Baltică.

Cotidianul a precizat că propunerea prevede, de asemenea, ca Ucraina să rămână permanent nealiniată, excluzând aderarea la NATO, dar lăsând deschisă posibilitatea aderării la Uniunea Europeană.

De asemenea, propunerea vizează interzicerea bazelor militare ale NATO în statele baltice – Estonia, Letonia și Lituania –, Finlanda fiind obligată să revină la statutul pe care îl avea înainte de aderare.

În ceea ce privește Moldova, planul prevede o republică federală alcătuită din teritoriul principal al Moldovei, Transnistria și Găgăuzia. În cazul în care Moldova ar adera la UE, Transnistria și Găgăuzia ar avea dreptul să organizeze referendumuri privind independența.

În schimb, partea rusă se oferă să retragă armele nucleare din Belarus și să renunțe la staționarea rachetelor cu rază intermediară de acțiune în această țară, potrivit sursei citate.

Cererile Moscovei se extind la întreaga arhitectură de securitate europeană. După cum a relatat ziarul german Bild, Kremlinul cere, în contextul discuțiilor neoficiale, o oprire completă a extinderii NATO. 

Cerințele pe scurt

  • Moscova își păstrează teritoriile ocupate în Ucraina.
  • Ucraina trebuie să demilitarizeze porturile Odessa și Mikolaiv.
  • NATO nu trebuie să aibă baze în Estonia, Letonia și Lituania.
  • Finlanda ar trebui să părăsească NATO.
  • Ucraina nu trebuie să adere la NATO, dar aderarea la UE ar fi posibilă.
  • Republica Moldova urmează să fie transformată într-o republică federală cu Transnistria și Găgăuzia. Odată cu aderarea Republicii Moldova la UE, aceste teritorii ar trebui să își poată stabili propria independență.

Editor : M.C

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