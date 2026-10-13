Rusia complotează asasinate: șefii companiilor de apărare din Europa, ținte ale noii strategii a Kremlinului

Rusia își intensifică încercările de a-i asasina pe directorii din domeniul apărării din Europa pentru a-i descuraja pe susținătorii Ucrainei, potrivit unui articol de presă care citează agenții de informații, relatează TVPWorld.

Oficiali din cinci servicii de informații europene au declarat pentru Financial Times că uciderea civililor, odată un subiect tabu chiar și pentru spionii ruși, devine o componentă din ce în ce mai importantă a campaniei de sabotaj în expansiune a Kremlinului. Șefii firmelor mai mici, în special producătorii de drone, sunt, de asemenea, expuși riscului.

Agenția germană de informații interne BfV a sfătuit directorii din domeniul apărării să angajeze gărzi de corp private.

Șeful acesteia, Sinan Selen, le-a spus parlamentarilor germani că „Rusia se angajează în planificarea deliberată a unor acte de violență împotriva unor persoane, comise de actori ai statului sau controlați de stat.”

Oficialii dau vina în mare parte pe GRU, agenția de informații militare a Rusiei, care colaborează din ce în ce mai mult cu grupuri de crimă organizată, potrivit Financial Times.

Unele comploturi au fost deja dejucate, în timp ce, în alte cazuri, rutina zilnică a țintelor a fost supravegheată, a precizat ziarul.

„Simplul fapt de a-i face pe oameni să simtă că ar putea fi o țintă are deja efectul dorit. Ei vor ca persoanele să se gândească de două ori înainte de a face afaceri cu Ucraina”, a declarat un oficial din serviciile de informații, citat de ziar.

În 2024, serviciile de informații americane și germane au descoperit un complot rusesc de asasinare a lui Armin Papperger, directorul executiv al companiei germane Rheinmetall, una dintre cele mai mari companii de armament din Europa.