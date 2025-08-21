Rusia consideră inacceptabilă desfășurarea unui contingent militar european în Ucraina, anunță Lavrov

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, că orice desfășurare a unui contingent militar european în Ucraina ar fi „inacceptabilă” pentru Moscova, relatează RFI.

Declarația sa vine în contextul dezbaterilor în curs privind garanțiile de securitate pe care Occidentul le-ar putea oferi Kievului.

„O intervenție străină pe o parte a teritoriului ucrainean ar fi total inacceptabilă pentru Rusia”, a declarat Lavrov la încheierea discuțiilor cu omologul său indian la Moscova.

Serghei Lavrov a acuzat Ucraina că nu dorește o „soluționare justă și durabilă” a conflictului declanșat de Moscova în 2022, în contextul intensificării eforturilor diplomatice, sub impulsul președintelui american Donald Trump.

„Regimul ucrainean și reprezentanții săi (...) demonstrează în mod evident că nu sunt interesați de o soluționare justă și durabilă”, a afirmat acesta.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spusese că ar putea să se întâlnească cu omologul său rus, dar numai după ce se va ajunge la un acord privind garanțiile de securitate pentru țara sa. Întâlnirea ar putea avea loc, potrivit lui Zelenski, în Elveția, Austria sau Turcia, în timp ce Vladimir Putin a propus până în prezent doar o întâlnire la Moscova.

O declarație pe aceeași linie, dar făcută într-un limbaj foarte departe de cel diplomatic, ba chiar jignitor la adresa Franței, îi aparține vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fostul președinte Dmitri Medvedev. Într-o postare pe X, fostă Twitter, Medvedev a scris că era evident că Rusia nu va accepta o desfășurare de trupe NATO în Ucraina.

„Cocoșul galic fără creier nu poate renunța la ideea de a trimite trupe în „Ucraina”. S-a spus clar: NU vor fi trupe NATO ca forță de menținere a păcii. Rusia nu va accepta o astfel de „garanție de securitate”.

Dar pasărea răgușită și patetică continuă să cânte pentru a dovedi că este regele cotețului”, a scris Medvedev.

Editor : Marina Constantinoiu