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Rusia dă un ultimatum Armeniei privind apropierea sa de UE: „Vom ține cont dacă nu e luat în seamă”

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Vladimir Putin
Vladimir Putin. Profimedia Images
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Armenia trebuie să decidă până în decembrie dacă va organiza un referendum pentru a alege între aproprierea de Uniunea Europeană și apartenența la Uniunea Economică Eurasiatică (UEEA), a declarat pentru TASS viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, potrivit The Moscow Times. În funcție de decizia Erevanului, vor fi luate „măsuri suplimentare”, adaugă acesta.

„Dacă până atunci nu va fi luat în seamă apelul la organizarea unui referendum, liderii vor ține cont de acest lucru”, a subliniat Galuzin, adăugând că li se va prezenta, de asemenea, un raport privind posibilele consecințe ale retragerii Armeniei din UEEA.

Premirul armean Nikol Pașinian a declarat anterior că referendumul nu va avea loc până când țara nu va primi statutul de candidat la aderarea la UE. El considera că organizarea votului mai devreme nu are sens, întrucât cetățenii ar trebui să aleagă între UEEA și o alternativă care, în prezent, nu există.

Galuzin a afirmat că întrebarea ar trebui adresată armenilor chiar acum: „Sunteți pregătiți să renunțați la calitatea de membru al UEEA pentru perspectiva - nu pe deplin sigură - de a adera la UE în viitor?”

În același timp, Rusia a cerut Armeniei să-și reia obligațiile financiare față de Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO). Galuzin a precizat că, potrivit statutului, refuzul de a participa la OTSC și nesemnarea deciziilor privind bugetul acesteia nu scutește republica de la plata cotizației de membru.

Viceministrul a avertizat că șefii de stat care fac parte din Consiliul de Securitate Colectivă ar putea limita autoritatea Armeniei în cadrul organizației la reuniunea sa din 11 noiembrie de la Moscova.

Pașinian a anunțat înghețarea participării la CSTO în februarie 2024, iar în mai republica a refuzat să finanțeze activitatea organizației, întrucât aceasta nu a acordat asistență Armeniei în timpul conflictului armat cu Azerbaidjanul din Nagorno-Karabah.

În iunie 2026, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat că țările membre ale CSTO vor lua în considerare aplicarea prevederilor statutului asupra Erevanului, din cauza restanțelor acumulate pe parcursul a doi ani. Armenia riscă să-și piardă dreptul de vot și posibilitatea de a-și nominaliza cetățenii pentru posturile alocate prin cotă în cadrul organizației.

Relațiile dintre Erevan și Moscova s-au deteriorat în ultimele luni din cauza apropierii republicii de UE. Începând din aprilie, când Pașinian i-a vorbit lui Putin despre democrație și despre lipsa blocării internetului în Armenia, Rusia a început să impună restricții asupra importurilor de produse armene.

În mai, Pașinian a refuzat să participe la parada de Ziua Victoriei de la Moscova și a declarat că nu susține Rusia în problema ucraineană.

Ca răspuns, Putin a îndemnat Armenia să-și stabilească orientarea politicii externe prin intermediul unui referendum, precizând că aceasta ar trebui să țină seama de soarta Ucrainei, împotriva căreia a izbucnit războiul tocmai după ce aceasta a încercat să adere la UE.

Editor : C.L.B.

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