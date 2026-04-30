Rusia dă vina pe Zelenski pentru un eventual război nuclear: „Europa va fi prima victimă”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images

Ministerul de Externe rus l-a acuzat, miercuri, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski de provocarea unui război nuclear, avertizând Europa cu privire la consecinţe, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

Kievul bombardează centrala nucleară Zaporojie, iar Zelenski cere nu doar aderarea la NATO, ci şi arme nucleare pentru securitatea Ucrainei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

„El continuă să provoace un conflict nuclear cu astfel de declaraţii”, a adăugat ea.

Europa de Vest riscă să devină prima victimă a consecinţelor acestui „şantaj nuclear”, a spus Zaharova.

În loc să continue să finanţeze eforturile de război ale Kievului, europenii trebuie să-l oprească pe liderul ucrainean, a cerut purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

„Zelenski nu vrea pace. Acest lucru este evident”, a afirmat ea.

Zelenski a cerut recent de mai multe ori Moscovei să reia negocierile privind un armistiţiu urmat de pace. Cu toate acestea, Kremlinul insistă asupra unor precondiţii, cum ar fi cedarea de către Kiev a unor noi teritorii ucrainene înainte de orice oprire a luptelor.

Zaharova a respins, de asemenea, remarcile făcute de cancelarul german Friedrich Merz, care a spus că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii Rusiei pentru a realiza pacea.

Nici Germania, nici UE nu sunt implicate în procesul de negocieri, a spus ea. „Toate declaraţiile conducerii lor pe această temă sunt lipsite de sens pentru noi”, a declarat Zaharova.

„Nu are sens să reacţionăm la declaraţiile politicienilor europeni atât timp cât continentul continuă să finanţeze Ucraina”, a adăugat ea.

Zaharova a menţionat, de asemenea, Bulgaria şi Turcia în declaraţiile sale, chiar dacă Rumen Radev, considerat în principal un susţinător al Kremlinului, a câştigat recentele alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria, iar preşedintele rus Vladimir Putin menţine relaţii de prietenie cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

În calitate de membre ale NATO, ambele naţiuni de la Marea Neagră poartă responsabilitatea pentru consecinţele asupra mediului cauzate de atacurile Kievului asupra portului petrolier Tuapse, a declarat Zaharova.

Ea s-a referit la atacurile cu drone ucrainene asupra unui terminal din oraş, care au provocat incendii grave şi o deversare de petrol în Marea Neagră.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
pot, anamaria gavrila
3
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
5
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Xi Jinping
„Noul Drum al Donbasului”: Cu ochii pe Europa de Est, China își extinde în secret influența în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump vrea să reducă trupele americane dintr-o țară europeană, membră cheie a NATO. Când va fi luată o decizie
muncitor care pune gresie
Roxana Mînzatu: După 10 ani de negocieri, am reuşit să obținem mai multă siguranţă socială pentru românii care muncesc în străinătate
Portsmouth, UK. August 27th 2022. Aircraft Carrier HMS Prince of Wales seen leaving the harbour of Portsmouth. Credit: Joe Kuis / Alamy Reportage
„Rusia rămâne cea mai gravă amenințare”. Marea Britanie creează o forță navală comună cu nouă țări europene
drapelul nato
„Zile complicate pentru Alianţă”. Reprezentant al NATO: Europa trebuie să fie „capabilă să aibă o singură voce”
Recomandările redacţiei
Votul românilor din stăinătate la alegerile Prezidențiale și Parlamentare din anul 2024. Alegătorii români se pot înscrie online. Foto Shutterstock
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar...
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.
SUA caută parteneri pentru o coaliție în Strâmtoarea Ormuz. Ce este...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat va fi adoptat...
Ultimele știri
Primarul New York-ului îi cere regelui Charles să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor
Rezultate LOTO - Joi, 30 aprilie 2026: Peste 3,73 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Programul agențiilor
Începe minivacanța de 1 Mai: 45.000 de turiști sunt așteptați pe litoral. În ciuda vremii, Vama Veche este rezervată aproape complet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în mai 2026. Data care îți poate aduce schimbări importante în viață
Cancan
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf a spus totul despre revenirea la FCSB! Mesajul pe care i l-a transmis fostului coleg de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Uluitor! Rapid poate juca tot cu gafeurul Briciu în poartă contra lui CFR Cluj
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Sam Neill, starul din „Jurassic Park”, spune că nu mai are cancer, după ce chimioterapia nu a mai dat...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
23 de ani de căsnicie, la fel de îndrăgostiți și azi. Julia Roberts și Danny Moder, întâlnire romantică pe...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte