Rusia despre blocada americană asupra Venezuelei: „Pirateria este reînviată”. După care urmează apeluri la „înțelepciunea” lui Trump

Data publicării:
zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Ministerul rus de Externe a declarat joi că Statele Unite reînvie pirateria şi tâlhăria în Marea Caraibelor prin blocada navală impusă asupra Venezuelei şi şi-a exprimat speranţa că pragmatismul preşedintelui american Donald Trump va ajuta la „evitarea unui dezastru”, relatează Reuters.

„Astăzi asistăm la o adevărată sfidare a legii în Marea Caraibelor, unde furtul de mult uitat al proprietăţii altora, şi anume pirateria, şi tâlhăria, sunt reînviate”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, despre această situaţie, scrie Agerpres.

„Susţinem în mod permanent o dezescaladare” a situaţiei, a spus Zaharova.

„Speram că pragmatismul şi înţelepciunea preşedintelui american Trump vor permite găsirea unor soluţii care să fie reciproc acceptabile pentru părţile implicate, în cadrul normelor juridice internaţionale”, a mai spus ea.

„Confirmăm sprijinul nostru pentru eforturile guvernului lui Nicolas Maduro, care vizează protejarea suveranităţii şi a intereselor naţionale şi menţinerea dezvoltării stabile şi sigure a ţării sale”, a declarat Zaharova.

 

