Rusia difuzează o presupusă înregistrare cu Yulia Skripal, fiica spionului rus otrăvit. Transcriptul conversației

Televiziunea de stat din Rusia a difuzat o presupusă înregistrare a unei conversații telefonice a Yuliei Skripal cu verișoara ei. Yulia și tatăl ei, Sergei Skripal, au fost otrăviți în urmă cu o lună cu o neurotoxină și se află încă în spital, în stare gravă, scrie BBC News.

În înregistrarea difuzată de ruși, Yulia Skripal afirmă că este bine. „Totul e bine. tata se odihnește acum, doarme. Toată lumea e bine, sănătatea noastră e una bună. Nu există niciun lucru ireparabil. O să fiu externată în curând. Totul e OK”, i-ar spune aceast verișoarei sale Viktoria.

Autenticitatea înregistrării nu a fost confirmată, așa că nu se poate spune fără îndoială că aceea este chiar vocea Yuliei Skripal.

Într-un interviu acordat BBC News, verișoara acesteia, Viktoria Skripal, a declarat că vrea să obțină o viză pentru a merge în Marea Britanie, în vizită la rudele sale.

Yulia Skripal s-a trezit de curând din comă, după ce a fost otrăvită cu Novichok, o neurotoxină de zece ori mai puternică decât neurotoxina VX, cea folosită în asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un.

Sergei Skripal, în vârstă de 66 de ani, se află în continuare în stare critică, dar stabilă.

Înregistrarea convorbirii a fost difuzată de postul Rossiya 1, în cadrul emisiunii „60 de minute”, iar moderatorii Evgheni Popov și Olga Skabeyeva au declarat că autenticitatea acesteia nu a fost confirmată. Iată transcriptul conversației care ar fi avut loc chiar în dimineața zilei de 5 aprilie:

Viktoria: Alo?

Yulia Skripal: Alo. Mă auzi?

Viktoria: Da, te aud.

Yulia Skripal: Sunt Yulia Skripal.

Viktoria: Ah, Yulka, ești bine?

Yulia Skripal: Totul e bine, totul e bine.

Viktoria: Uite, dacă primesc mâine viza britanică, luni sunt la tine.

Yulia Skripal: Vika, nu o să îți dea nimeni viză.

Viktoria: Așa m-am gândit și eu.

Yulia Skripal: Cel mai probabil.

Viktoria: Dacă mi-o dau, trebuie să îmi spui dacă pot să te vizitez sau nu. Spune-mi că da.

Yulia Skripal: Cred că nu, e așa o situație acum...o să vedem mai încolo.

Viktoria: Știu, știu totul.

Yulia Skripal: Mai târziu o să vedem. Acum totul e bine, vedem mai încolo.

Viktoria: Mă suni de pe telefonul tău?

Yulia Skripal: E un telefon pe care îl am temporar. Totul e bine, dar să vedem cum merge, o să decidem mai încolo. Știi care e situația aici. Totul e bine, totul se poate rezolva. Toată lumea se recuperează, suntem vii.

Viktoria: Clar. E totul în regulă cu tatăl tău?

Yulia Skripal: Totul e OK. Se odihnește acum, doarme. Sănătatea tuturor e bună, nu există lucruri care nu pot fi reparate. O să fiu externată în curând. Totul e OK.

Viktoria: Te pup.

Yulia Skripal: Pa!.