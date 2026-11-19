Președintele rus Vladimir Putin nu este pregătit pentru negocieri serioase privind încetarea războiului împotriva Ucrainei și dorește să continue luptele cel puțin până la sfârșitul iernii, în ciuda întâlnirii planificate cu președintele SUA, Donald Trump, în China, arată serviciile de informații occidentale, citate de publicația The New York Times.

Conform surselor, cele mai recente evaluări ale serviciilor de informații occidentale subliniază dorința lui Putin de a continua luptele în Ucraina cel puțin până la sfârșitul iernii.

Putin speră că armata sa va reuși să înregistreze noi avansuri în estul Ucrainei sau că atacurile cu drone și rachete asupra Kievului, care ucid civili, vor reuși să slăbească rezistența ucraineană.

Potrivit unor surse citate de NYT, președintele rus se confruntă cu o presiune din ce în ce mai mare, pe măsură ce țara sa continuă să sufere pierderi semnificative, se luptă cu problemele de mobilizare și se confruntă cu o economie instabilă.

Unele surse au adăugat că războiul îi permite lui Putin să suprime criticile din interiorul Rusiei.

Aceste evaluări sunt în concordanță cu comentariile recente ale diplomaților și liderilor europeni, care și-au exprimat îndoielile că războiul pe scară largă, care durează de aproape cinci ani, se va încheia în curând.

„Considerăm că Rusia se află într-o situație extrem de gravă”, a declarat ambasadorul Franței la Washington, Aurelien Lechevallier, într-un interviu, referindu-se la situația economică a țării în timpul războiului și la impactul acesteia asupra legitimității lui Putin.

Potrivit acestuia, liderul rus are nevoie de războiul din Ucraina pentru a-și consolida propria poziție de conducere și propria narațiune. Diplomatul a subliniat că Putin s-a opus chiar și ideii unui armistițiu parțial.

Această poziție, a spus el, „contrazice în mod flagrant ceea ce președintele Trump a cerut încă de la început, și anume încetarea ostilităților”.

Putin nu vrea un acord de pace

Serviciile de informații ale țărilor aliate oferă explicații diferite pentru refuzul lui Putin de a ajunge la un acord de pace.

O agenție de informații consideră că războiul îi conferă un scop și că are nevoie să declare victoria pentru a rămâne la putere. De aceea dorește să facă Ucraina să sufere sub un val de atacuri în această iarnă.

Un oficial a sugerat că Putin ar putea accepta un acord doar în condiții favorabile pentru el. Conform cel puțin unei evaluări a serviciilor de informații, Kremlinul ar cere ca Rusia să primească întregul Donbas și ca Ucraina să se angajeze să nu adere niciodată la NATO.

Surse ale NYT au menționat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți înalți oficiali de la Kiev ar respinge aproape sigur astfel de cereri, ceea ce ar face ca orice acord să fie nerealist.

Unii oficiali europeni bănuiesc, de asemenea, că Moscova trage intenționat de timp și speră că sprijinul acordat Ucrainei se va fragmenta după alegerile din Europa din 2027.

Trump, Putin și Xi Jinping se vor întâlni în China

Joi, 19 noiembrie, Donald Trump, președintele chinez Xi Jinping și Vladimir Putin au programată o întâlnire trilaterală în marja summitului liderilor APEC de la Shenzhen, în China.

Pentru prima dată în istoria modernă, liderii celor trei țări se vor așeza la aceeași masă în acest format.

Înaintea summitului trilateral, Putin și Xi Jinping au purtat deja discuții bilaterale separate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, o întâlnire între Putin şi Trump nu ar dura mult, relatează ziarul Vedomosti.

„Vor avea o discuţie scurtă. Ei bine, nu are rost să facem presupuneri [cu privire la durata întâlnirii]”, a declarat el.

Problema Ucrainei rămâne un subiect de interes separat. Inițial, Casa Albă a declarat că invazia Rusiei în Ucraina nu va fi discutată în cadrul reuniunii trilaterale.

Cu toate acestea, înainte de a pleca spre Asia, Trump a declarat că intenționează să abordeze tema războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Editor : C.L.B.