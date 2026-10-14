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„Rusia este agresorul numărul 1”. Marea Britanie alocă mai multe fonduri pentru combaterea amenințărilor decât în Războiul Rece

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Silhouette of a man wearing headphones, eavesdropping secret agent, spy and scout, Russian flag, backlight.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Depozitul unui afacerist ucrainean a fost incendiat  50 de extremiști au fost arestați doar înt-un an 

În lupta cu țările occidentale, Rusia „folosește o tactică care nu ajunge, deși uneori la foarte puțin, la un conflict deschis”, a declarat Ken McCallum, directorul serviciului britanic de contrainformații MI5. În ultimul deceniu, numărul cazurilor care reprezintă o amenințare pentru Marea Britanie din partea altor state a crescut de patru ori, citează Bloomberg din discursul său ținut la sediul serviciului de securitate. Cu toate acestea, „Rusia rămâne agresorul nr. 1”, a declarat McCallum.

Printre punctele vulnerabile, el a menționat sistemele financiare, rețelele energetice, lanțurile de aprovizionare și bazele de producție, care au fost create și dezvoltate în vremuri mai liniștite. Evitând un conflict direct cu NATO, Rusia duce un război hibrid cu scopul de a destabiliza Europa. Iar din cauza expulzării a aproape o mie de agenți ai Kremlinului, acesta a început să recurgă la executanți externi și la infractori pentru îndeplinirea misiunilor, a explicat McCallum.

„În 2026, MI5 alocă mai multe fonduri pentru combaterea amenințărilor din partea altor state decât în timpul Războiului Rece”, a declarat el. McCallum a comparat, de asemenea, operațiunile statelor ostile cu acțiunile teroriștilor: „În prezent, misiunile noastre operative de combatere a amenințărilor teroriste și a celor provenite din partea statelor sunt practic identice ca amploare: acest lucru reprezintă, în sine, o schimbare uriașă în ultimii ani”.

Depozitul unui afacerist ucrainean a fost incendiat 

În Marea Britanie, un grup de persoane a fost deja condamnat pentru incendierea unui depozit al unui om de afaceri ucrainean dintr-o zonă suburbană a Londrei. Aceștia planificaseră, de asemenea, un atac asupra lui Evgheni Chichvarkin, asupra restaurantului său și a magazinului său de vinuri. În septembrie, un alt bărbat a fost acuzat de pregătirea unui act de sabotaj la o fabrică de drone.

Schimbarea priorităților în activitatea serviciilor secrete britanice arată cum războiul Rusiei în Ucraina, conflictul dintre SUA și Iran și progresele din domeniul inteligenței artificiale obligă sistemul european de securitate să facă față unui număr tot mai mare de amenințări, notează The Wall Street Journal.

50 de extremiști au fost arestați doar înt-un an 

Printre acestea, McCallum a evidențiat intensificarea activității Iranului (50 de arestări în ultimul an) și a extremiștilor de dreapta, precum și utilizarea inteligenței artificiale în scopuri ostile. O preocupare deosebită pentru ofițerii de contrainformații o reprezintă posibilitatea utilizării IA pentru dezvoltarea armelor biologice și controlul dronelor.

În același timp, McCallum a făcut apel să nu se exagereze importanța amenințărilor și operațiunilor hibride rusești, pentru a nu juca în favoarea Kremlinului. El a comentat cu privire la recenta declarație a prim-ministrului Andy Burnham, potrivit căreia intervenția rusă ar fi putut influența rezultatele referendumului privind Brexit-ul din 2016: „Mă îngrijorează oarecum faptul că vom discuta despre acest lucru încă câteva zile – și că trolii ruși, care nu par să fi făcut toate acestea (să se amestece în afacerile interne britanice. – The Moscow Times) în diferite perioade de timp, vor fi mulțumiți”.

Potrivit acestuia, nu este vorba deloc de monștri de 3 metri, iar experiența MI5 arată că regimul de la Kremlin nu este atât de înfricoșător pe cât este prezentat:

Nu este o coincidență faptul că agresorii ruși încearcă să destabilizeze situația în alte țări europene tocmai în momentul în care succesele lor militare în Ucraina sunt minime și însoțite de pierderi îngrozitoare.

Editor : A.R.

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