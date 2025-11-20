Live TV

Rusia este „alături” de Venezuela în conflictul cu SUA: Colaborăm în toate domeniile, inclusiv în cel al securităţii, „nu e un secret”

Serghei Riabkov
Ministrul adjunct de externe al Moscovei, Serghei Riabkov.

Rusia a criticat joi acuzaţiile Washingtonului, pe care le consideră nefondate, la adresa Venezuelei, ţară de care este „alături” în aceste momente dificile pentru Caracas, relatează EFE.

„Fără îndoială, este vorba de un alt potenţial conflict sub un pretext inventat. Este evident că lupta împotriva traficului de droguri trebuie dusă prin alte mijloace şi este, de asemenea, evident că acuzaţiile împotriva guvernului venezuelean şi împotriva Venezuelei, ca ţară, sunt, în general, nefondate”, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov.

Riabkov, citat de agenţia de presă oficială rus TASS, a condamnat escaladarea tensiunilor din regiune şi a dat asigurări că Moscova este „alături” de Caracas în această „situaţie complicată”.

Numărul doi al diplomaţiei ruse a afirmat că Moscova cooperează cu Caracas în toate domeniile, inclusiv în cel al securităţii, şi „asta nu este un secret”, notează EFE, citată de Agerpres.

Kremlinul şi-a exprimat săptămâna trecută încrederea că SUA nu vor lua măsuri care să destabilizeze situaţia „în jurul Venezuelei” şi în regiunea Caraibelor, după ce Pentagonul a anunţat operaţiunea militară Southern Spear împotriva traficului de droguri în America Latină.

Anunţul despre lansarea operaţiunii făcut de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a venit la scurt timp după sosirea în sudul Caraibelor a celui mai mare şi sofisticat portavion american, USS Gerald Ford, care s-a alăturat astfel flotei de distrugătoare şi nave de desant amfibiu pe care Washingtonul o menţine în zonă de la jumătatea lunii august.

Desfăşurarea militară a fost însoţită de ameninţări la adresa preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe care Casa Albă îl califică drept "nelegitim", şi de distrugerea de către Pentagon a aproximativ 20 de ambarcaţiuni în apele Caraibelor şi ale Pacificului de Est (soldându-se cu decesul a aproximativ 70 dintre ocupanţii acestora), despre care Washingtonul afirmă că sunt vase care transportau fentanil în SUA.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a negat anterior informaţiile potrivit cărora Venezuela ar fi solicitat ajutor militar Moscovei, ca urmare a escaladării tensiunilor cu Statele Unite.

Cu două săptămâni în urmă, liderul venezuelean a declarat că ţara sa şi Rusia „avansează” în domeniul cooperării militare, pe care a descris-o ca fiind „calmă şi foarte fructuoasă”, asigurând că aceasta „va continua”.

Potrivit media internaţionale, guvernul lui Nicolas Maduro ar fi solicitat Rusiei ajutor pentru consolidarea apărării antiaeriene a Venezuelei, inclusiv 14 sisteme de rachete, modernizarea mai multor avioane Su-30MK2 şi radare. 

