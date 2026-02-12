Live TV

Rusia este la un pas de ocuparea totală a trei orașe strategice din Ucraina, după un an de asalturi neîncetate. Care va fi noua țintă

Data publicării:
clădiri distruse în Mîrnohrad
Armata rusă a ocupat aproape în întregime orașele ucrainene Huliaipole, Pokrovsk și Mîrnohrad (în poză), de unde va lansa cel mai probabil noi ofensive în regiunile Zaporojie și Donețk. Foto: Profimedia Images
Din articol
Forțele ruse se apropie amenințător de orașul Zaporojie Următoarea țintă a lui Putin: Kostiantinivka, poarta înspre ultimele „fortărețe” din Donețk ale Ucrainei

De mai bine de un an, trupele lui Putin nu au mai reușit să cucerească nicio „fortăreață” urbană din Ucraina, înaintarea lor pe câmpul de luptă fiind una foarte lentă. Acum, însă, Rusia este pe cale să finalizeze ocuparea a trei zone strategice pe care le va putea folosi pentru a lansa alte ofensive și pentru a-și crea un nou avantaj în negocierile de pace intermediate de SUA, potrivit mai multor experți militari și observatori independenți ai conflictului din Ucraina.

Cele trei orașe care au fost ocupate aproape complet de Rusia sunt Huliaipole, în regiunea Zaporojie, și cele două „fortărețe” conexe din Donețk, Pokrovsk și Mîrnohrad.

Cu toate că este puțin probabil ca aceste cuceriri să îi permită Rusiei să ocupe rapid și alte teritorii, Moscova se poate folosi de ele în negocierile de pace pentru a arăta că avansul lor lent este inevitabil și că ar fi mai bine pentru Ucraina să se retragă cât mai repede și din restul regiunii Donețk, decât să o piardă mai târziu în urma unor bătălii sângeroase.

Cele mai periculoase atacuri ale trupelor ruse au loc în regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Orașul Huliaipole se află acum aproape complet sub ocupație rusă, potrivit ofițerului ucrainean Dmitro Filatov, care luptă în acea zonă, și conform informațiilor venite din partea grupurilor independente care monitorizează războiul din Ucraina.

Căpitanul Filatov, comandantul Regimentului 1 de Asalt, a spus săptămâna trecută că forțele ucrainene păstrează controlul asupra câtorva clădiri din Huliaipole, dar că „majoritatea orașului se află sub controlul total al inamicului” și că 95% din trupele din oraș sunt rusești, potrivit New York Times.

În afară de capitala regională Zaporojie, Huliaipole era unul din ultimele centre urbane rămase sub controlul ucrainenilor în această regiune. Dincolo de Huliaipole se află doar câmpuri deschise, cu foarte puține zone construite unde soldați ucraineni ar putea să se adăpostească și să oprească viitoarele ofensive lansate de ruși.

Kremlin claims Russian forces capture two cities in eastern Ukraine
Bătălia pentru Pokrovsk durează de mai bine de un an. Foto: Profimedia Images

Forțele ruse se apropie amenințător de orașul Zaporojie

La 65 de kilometri depărtare, la vest de Huliaipole, forțele rusești se apropie amenințător de periferia orașului Zaporojie, un centru industrial important pentru producția oțelului și cu o populație de 700.000 de oameni.

Hărțile cu câmpul de luptă din Ucraina arată că trupele rusești se află la mai puțin de 25 de kilometri de intrarea de sud a orașului, ceea ce înseamnă că Zaporojie ar putea în curând să fie ținta atacurilor constante cu drone kamikaze, la fel ca orașul Herson.

Analiștii pun recentele câștiguri teritoriale ale armatei ruse pe seama apărării slabe a Ucrainei, care și-a concentrat trupele în regiunea Donețk. Chiar și acolo, însă, apărătorii ucraineni sunt în pericol să piardă complet controlul asupra orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad.

Un raport din luna ianuarie a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington arăta că trupele ruse au înaintat doar 70 de metri pe zi în timpul ofensivei de un an și jumătate asupra celor două orașe-fortăreață – un ritm mai lent decât avansul trupelor aliate în timpul Bătăliei de pe Somme din Primul Război Mondial.

Rusia a capturat mai puțin de 1,5% din teritoriul Ucrainei din 2024 și până în prezent, potrivit raportului. De asemenea, 415.000 de soldați ruși au murit sau au fost răniți în bătăliile de anul trecut, care s-au concentrat în mare parte doar asupra celor două orașe din Donețk. În total, pierderile umane ale Rusiei de la începutul războiului și până acum s-au ridicat la 1,2 milioane – de aproximativ două ori mai multe decât cele suferite de armata ucraineană.

Luptele din Pokrovsk și Mîrnohrad sunt acum concentrate doar asupra unor zone mici de la periferia de nord a celor două orașe. Dacă Rusia va reuși să le ocupe în totalitate, le-ar putea folosi pentru a-și adăposti operatorii de drone și pentru eficientizarea rețelei sale logistice.

Huliaipole
Soldații ruși mai au de cucerit doar câteva clădiri din orașul Huliaipole. Foto: Profimedia Images

Următoarea țintă a lui Putin: Kostiantinivka, poarta înspre ultimele „fortărețe” din Donețk ale Ucrainei

Ucraina mai controlează doar un sfert din regiunea Donețk, iar experții militari spun că următoarea țintă a trupelor ruse, după cucerirea completă a orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad, ar putea fi Kostiantinivka, localitate aflată la doar 40 de kilometri depărtare.

Kostiantinivka este considerată poarta înspre seria de localități ce formează ultima centură de apărare a ucrainenilor în regiunea Donețk. Dacă armata rusă o va cuceri, aproape toate celelalte orașe aflate la nord, precum Kramatorsk și Sloviansk, vor intra în raza de acțiune a dronelor de atac rusești, iar trupele ruse vor avea acces la un drum critic ce leagă toate aceste zone urbane.

După ce au încercuit parțial orașul dinspre sud și est, anul trecut, forțele rusești au început să se infiltreze în oraș și să atace toate drumurile folosite de ucraineni pentru a aproviziona trupele care apără orașul.

Aceste misiuni de aprovizionare au devenit atât de periculoase încât aproape toate sunt acum realizate cu vehicule robotice controlate de la distanță, potrivit unui comandant de brigadă din armata ucraineană.

Dacă Rusia va continua să înainteze pe câmpul de luptă, președintele american Donald Trump va pune probabil și mai multă presiune asupra Kievului pentru a ceda teritorii în schimbul unui acord de încetare a focului.

La o întâlnire din luna decembrie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Trump i-a spus: „Ar fi mai bine să ajungeți la o înțelegere acum.”

Editor : Raul Nețoiu

