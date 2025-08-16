„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Trump îl îndeamnă pe Zelenski să ajungă la o înțelegere cu Putin (Reuters)

Donald Trump a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, susținând că „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”. Declarația a venit după summitul cu Vladimir Putin din Alaska, unde, potrivit unor surse citate de Reuters, liderul de la Kremlin a cerut cedarea întregii regiuni Donețk în schimbul înghețării liniilor frontului.

După întâlnirea dintre cei doi lideri, desfășurată vineri în Alaska, Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Putin ar fi oferit înghețarea majorității liniilor frontului dacă Kievul ar ceda întreaga regiune Donețk, zona industrială care reprezintă una dintre principalele ținte ale Moscovei.

„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, a subliniat președintele american.

Zelenski a respins cererea, potrivit unor surse citate de Reuters.

Rusia controlează deja o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv aproximativ trei sferturi din provincia Donețk, în care a pătruns pentru prima dată în 2014.

Donald Trump a mai spus că este de acord cu Putin că un acord de pace ar trebui negociat fără încetarea focului prealabilă, pe care până acum Ucraina și aliații săi europeni, cu sprijin american, au cerut-o.

Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Trump luni, la Washington, în timp ce aliații europeni ai Kievului au salutat eforturile președintelui american, dar au promis că vor continua să sprijine Ucraina și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei.

Întâlnirea dintre Trump și Putin, primul summit SUA-Rusia de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, a durat doar trei ore.

„Toți au stabilit că cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului cumplit dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care adesea nu rezistă”, a scris Trump pe Truth Social.

