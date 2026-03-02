Rusia exclude vreun ajutor militar pentru Iran. „Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă”

Kremlinul a exclus, luni, ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul.

„Apartenenţa la BRICS nu implică obligaţia de a oferi asistenţă reciprocă în timpul unei agresiuni militare”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, în conferinţa sa de presă zilnică. relatează EFE preluată de Agerpres.

El a subliniat că această organizaţie, care – după cum a recunoscut Peskov – nu a organizat încă consultări cu privire la escaladarea conflictului din jurul republicii islamice, încurajează cooperarea „în alte domenii”, în afară de cel militar.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, şi omologul său chinez, Wang Yi, au condamnat duminică atacurile masive ale SUA şi Israelului asupra Iranului.

„Astfel de acte de agresiune încalcă grav dreptul internaţional şi principiile fundamentale ale Cartei Naţiunilor Unite şi destabilizează situaţia în întreaga regiune”, au declarat cei doi miniştri de externe în cursul unei convorbiri telefonice.

În plus, Serghei Lavrov şi Wang Yi au criticat politicile „destinate să răstoarne autorităţile alese în mod legitim ale unor state suverane”.

Putin transmite condoleanţe după asasinarea lui Ali Khamenei

Cu o zi înainte, preşedintele Rusiei Vladimir Putin a condamnat eliminarea ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Vă transmit sincere condoleanţe în legătură cu asasinarea liderului suprem al Iranului, Sayyid Ali Khamenei, şi a membrilor familiei sale, comisă cu o încălcare cinică a tuturor normelor moralei umane şi a dreptului internaţional”, a declarat Putin într-o telegramă trimisă preşedintelui iranian, Masoud Pezeshkian.

Rusia nu a venit în ajutorul Iranului nici atunci când acesta a fost atacat de SUA şi Israel la jumătatea anului 2025, deşi Teheranul a furnizat drone şi echipament militar Moscovei pentru campania sa militară din Ucraina.

BRICS grupează Brazilia, India, Rusia, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran şi Emiratele Arabe Unite.

ISW: Rusia şi-a abandonat practic aliatul iranian

În pofida declaraţiilor zgomotoase despre un „parteneriat strategic”, Rusia şi-a abandonat, practic, aliatul iranian, apreciază experţii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citaţi de Unian.

În mesajul transmis preşedintelui Masoud Pezeshkian, Putin nu a menţionat nici măcar o dată în mod direct SUA sau Israelul, ceea ce – în opinia experţilor ISW – reprezintă o dovadă clară că preşedintele rus se teme de o deteriorare definitivă a relaţiilor cu Washingtonul.

Oficiali ai Ministerului rus de Externe au ieşit în public cu declaraţii mult mai dure, acuzând Occidentul că a declanşat o adevărată „vânătoare” împotriva liderilor iranieni. Diplomaţii ruşi au declarat că astfel de acţiuni încalcă dreptul internaţional. Totuşi, potrivit observatorilor internaţionali, aceste declaraţii nu sunt decât vorbe goale, întrucât Rusia însăşi încalcă aceleaşi norme ani de zile în războiul său împotriva Ucrainei, notează Unian.

