Rusia folosește în Republica Moldova cea mai eficientă armă, iar asta îi lovește în mod direct pe copiii rămași fără familie

Războiul din Ucraina afectează și Republica Moldova. Sute de mii de refugiați au ajuns aici. Locuitorii țării sunt acum în fața unei ierni grele, iar orașul Leova nu face excepție. Moldova este dependentă de gazul rusesc - dar vrea și să adere la Uniunea Europeană și s-a poziționat împotriva Moscovei. Acum, din Rusia ajunge mai puțin gaz natural. Motiv de îngrijorare pentru angajații căminului de copii din Leova, care se tem de ceea ce urmează. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Încă e cald în sufragerie - deocamdată. E ora mesei de prânz în centrul de copii din Leova, în vestul Republicii Moldova. Dar directoarea Cătălina Postica își face griji pentru iarnă. Prețurile energiei și alimentelor tot cresc, iar ea se teme pentru bunăstarea copiilor. Pentru mulți dintre cei de aici, e singurul loc în care se simt ocrotiți.

Irina: "Mă simt mai în siguranță aici decât acasă. E mult mai bine, avem mese regulate și e cald!"

Pavel: "Acasă nu aveam prea multe, dar aici am. E foarte diferit, mă simt ca și cum aș face parte dintr-o familie."

Cătălina Postica, directoarea centrului: "Copiii de aici au fost crescuți în familii cu venituri mici și nu li s-a oferit îngrijirea de care aveau nevoie. Unii au fost victime ale violenței sau abuzurilor. Rolul nostru e să îi protejăm și să îi îndrumăm pe calea cea bună."

Directoarea este obișnuită să se descurce cu un buget foarte mic. Dar războiul din Ucraina vecină a înrăutățit mult lucrurile. O mare parte din buget se duce acum pe plata facturilor la energie.

Cătălina Postica, directoarea centrului: "Am folosit calorifere electrice în camerele copiilor. Iar aici, în spălătorie, le spălăm hainele. Dar prețurile la electricitate au crescut atât de mult din vară...Avem deja un deficit în buget, echivalentul a două luni."

Situația este la fel peste tot în țară. Administrația pro-europeană a Moldovei e ca un ghimpe în coasta Moscovei. Așa că Rusia își folosește cea mai eficientă armă: gazul.

Rusia controlează regiunea separatistă Transnistria, unde gazul e folosit pentru a produce electricitate. În mod normal, de aici se acoperă două treimi din necesarul Moldovei. Cererea este mare pentru că toată țara folosește încălzirea electrică - până și autobuzele sunt electrice. Acum Rusia a tăiat exporturile de gaze, pe motiv că Republica Moldova nu a plătit.

Constantin Boroșan, secretar de stat: "Niciodată Gazprom nu a ridicat această problemă... să oprească furnizarea din cauza neplății la timp. Din august anul trecut avem un guvern pro-european care a plătit absolut totul la timp."

Criza energetică este o amenințare majoră la adresa Republicii Moldova.

Acesta este unul dintre motivele pentru care președintele Comisiei Europene s-a grăbit să vină în capitala Moldovei, Chișinău, ca să promită ajutor pentru această țară. La urma urmei, Moldova este acum o țară candidată UE.

Se apropie iarna. Și poate fi lungă și geroasă în Leova. Oamenii de aici cheltuiesc deja mai mult de jumătate din venituri doar pe energie.

Educatoare: "Am primit deja o factură de gaz. E mult prea mare! Am luat un credit de la bancă și am cumpărat lemne. Luna asta, toate veniturile mele se duc pe facturi și pe rata la bancă."

Situația este deosebit de gravă pentru cei mai vulnerabili. Autoritățile din Leova își doresc să continue să finanțeze centrul de copii, dar există îngrijorări.

Nicolae Prițcan, președintele raionului Leova: "În acest moment, cheltuielile s-au dublat. Chiar facem tot ce ne stă în putință. Nu vrem ca acești copii să fie nevoiți să stea în frig."

Poate dura mult timp până ca pentru copiii de aici să fie găsite familii adoptive. Cătălina Postica vrea să se asigure că, până atunci, ei au un loc pe care să-l numească acasă.

Cătălina Postica, directoarea centrului: "Nu ne rămâne decât să sperăm că vom găsi soluții pentru a ține sub control cheltuielile." Dar deocamdată nu se întrevede vreo soluție.

