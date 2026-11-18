Ambasada Rusiei în Olanda a sugerat miercuri că această ţară este implicată direct în războiul din Ucraina, după ce o companie olandeză producătoare de armament a confirmat că rachete şi drone pe care le-a furnizat Ucrainei s-au numărat printre armele folosite în atacul care a distrus săptămâna aceasta un tronson din podul Crimeei.

„Moscova a fost informată în mod corespunzător despre implicarea Ţărilor de Jos. S-a luat notă de această recunoaştere. Participă Haga în mod deschis în conflict?”, a întrebat ambasada rusă într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare X, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

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Reacţia vine după ce compania olandeză Destinus a anunțat public că rachete şi drone pe care le-a fabricat au fost folosite în atacul ucrainean de marţi asupra podului care leagă Rusia de peninsula ucraineană anexată Crimeea.

„Suntem mândri să ajutăm Forţele Armate ucrainene în lupta lor pentru apărarea Ucrainei şi a Europei”, a afirmat această companie într-un mesaj însoţit de imagini cu pagubele provocate podului.

Conform companiei Destinus, şapte dintre rachetele sale de croazieră „Ruta” şi de asemenea drone „Da Vinci” produse tot de ea au fost folosite de armata ucraineană în atacul asupra podului Crimeei. Ucraina a utilizat în această operaţiune mai multe tipuri de rachete şi drone, atât de producţie proprie cât şi străine.

Ministrul olandez de externe Tom Berendsen a respins insinuările ruseşti despre implicarea ţării sale în război, şi, potrivit afirmaţiei sale menţionate de agenţia EFE, el a acuzat Rusia că îşi foloseşte ambasadele pentru a răspândi discursul Kremlinului.

Ruşii „vor să ne dezbine, aşadar trebuie să interpretăm declaraţiile lor din această perspectivă”, a indicat şeful diplomaţiei olandeze, apărând dreptul Ucrainei de a folosi arme fabricate de Olanda pentru autoapărare, cu condiţia să respecte dreptul umanitar internaţional.

Editor : B.P.