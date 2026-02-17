Live TV

Rusia ia partea Ungariei și acuză Ucraina de şantaj. Ce a provocat furia Kremlinului

Data publicării:
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia
Din articol
„Contribuie la finanţarea războiului”

Kremlinul a acuzat marţi Ucraina că şantajează Ungaria, în contextul imposibilităţii acestei ţări de a primi petrol rusesc, după refuzul Croaţiei de a intermedia livrările.

„Observăm că se produce un anumit şantaj energetic din partea Ucrainei faţă de Ungaria, stat membru al Uniunii Europene”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa de presă zilnică, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Moscova se află în contract cu Budapesta, „dar situaţia se complică din cauza poziţiei Ucrainei”, a explicat acesta.

Peskov a dat asigurări că problema „este dezbătută la nivel corporativ de către companiile furnizoare, care au obligaţii contractuale”.

„Contribuie la finanţarea războiului”

Luni, ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins propunerea Ungariei ca Zagrebul să permită transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria, dar a oferit ajutorul ţării sale pentru livrarea de petrol din alte surse.

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, solicitase ca „Croaţia, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei din motive politice”.

„Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele ţări, dar contribuie la finanţarea războiului şi a atacurilor împotriva poporului ucrainean. Este momentul să oprim această speculaţie de război”, a răspuns oficialul croat.

Slovacia şi Ungaria sunt singurele ţări din Uniunea Europeană care nu au oprit importurile energetice din Rusia, în pofida sancţiunilor impuse ca urmare a declanşării războiului în Ucraina, în 2022.

Editor : B.P.

