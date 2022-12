Rusia îi va antrena pe piloții belaruși pentru misiuni de bombardament nuclear

Rusia îi va antrena pe militarii bieloruși să piloteze avioane capabile să transporte bombe nucleare, după cum a anunțat marți seara președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, la finalul întrevederii avute cu Vladimir Putin, conform AFP.

Agenția oficială de presă din Belarus notează că Moscova și Minskul au ajuns la un acord pentru antrenarea piloților pe avioane militare care deja au fost modificate pentru a permite folosirea de muniții cu „încărcătură specială”.

„Am testat aceste avioane în Rusia şi le pregătim acum”, a spus Aleksandr Lukaşenko, conform AFP, preluată de Agerpres. Lukașenko a subliniat totodată că „aceasta nu este o ameninţare pentru nimeni”.

De asemenea, Putin a spus că această formă de cooperare nu a fost inventată de Belarus ori Rusia și că ea e folosită și de alte țări și blocuri (militare).

Conform publicației de specialitate The War Zone, Putin a vorbit în luna iulie a acestui an despre posibilitatea modernizării avioanelor de atac la sol Suhoi Su-25, din dotarea forțelor aeriene belaruse, astfel încât acestea să poată lansa inclusiv bombe nucleare.

Conform unei analize făcute de Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War -ISW), implicarea Belarusului în războiul declanșat de Putin în Ucraina rămâne puțin probabilă. Un indiciu este că Putin pare să fi acceptat punctele de vedere ale lui Lukașenko fără să încerce să-l convingă să și le schimbe, precizează ISW.

Vizita lui Putin la Minsk, prima după 2019, a stârnit temeri la Kiev că șeful Kremlinului vrea să facă presiuni asupra aliatului său pentru a se alătura unei noi ofensive ruse în Ucraina. Putin, ale cărui trupe au fost respinse în nordul, nord-estul şi sudul Ucrainei după invazia lansată februarie, îşi asumă un rol tot mai public în război, conform ISW.

Editor : M.L.