Reprezentantul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Fox Business că Rusia s-a împotmolit în Ucraina în timpul războiului. În același timp, Moscova ar putea fi pregătită să ia măsuri împotriva unei țări membre NATO.

În cadrul discuției, Whitaker a subliniat că SUA rămân angajate față de apărarea colectivă a NATO, dar, în același timp, Washingtonul îndeamnă aliații săi de la Bruxelles să-și consolideze capacitățile pentru a contracara amenințări precum cea care a avut loc la Aeroportul din Leipzig, Germania (referindu-se la un atac hibrid cu drone).

„În ceea ce privește ce va face sau nu Rusia, în acest moment se află într-un impas în Ucraina. Nu pot înregistra niciun progres pe frontul de acolo”, spune Whitaker.

Matthew Whitaker a afirmat că ultimele declarații ale dictatorului rus nu lasă loc de optimism. Potrivit acestuia, Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere atât timp cât va fi necesar, până când războiul va putea fi încheiat.

El adaugă că, pe termen scurt, amenințarea rusă la adresa NATO este minimă. Cu toate acestea, el subliniază că nu se poate exclude posibilitatea ca Moscova să întreprindă anumite acțiuni.

„Această acțiune agresivă, acea invazie a Ucrainei, anexarea anterioară a Crimeei, ne determină să credem că pot fi imprevizibili și că ar putea fi dispuși să întreprindă acțiuni împotriva unei țări membre a NATO”, a afirmat reprezentantul SUA.

🇺🇸 U.S. Ambassador to NATO warns: Putin could go beyond Ukraine



Matthew Whitaker said the Russian dictator’s latest statements leave no room for optimism. According to him, Ukraine must be able to defend itself for as long as it takes until the war can be brought to an end.… pic.twitter.com/OV97Fx1YZt — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026

În același timp, Whitaker a subliniat că, dacă Rusia ar face un astfel de pas, s-ar confrunta cu o Alianță foarte puternică și capabilă, care devine din ce în ce mai puternică pe zi ce trece.

În special, potrivit lui Whitaker, Alianța devine din ce în ce mai puternică datorită conducerii președintelui american Donald Trump și angajamentului țărilor membre de a crește cheltuielile de apărare, lucru convenit la summitul NATO de la Haga din 2025.

În luna august, publicația Bild a relatat că NATO a elaborat un concept pentru operațiuni de luptă terestre în cazul unui atac rusesc la scară largă asupra țărilor Alianței.

Mai precis, documentul prezenta o reacție pas cu pas la atacurile cu rachete și drone, precum și la o ofensivă terestră a forțelor ruse.

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat recent că nu crede că Rusia ar dori vreodată să atace țările NATO. El a explicat acest lucru invocând date din serviciile de informații, precum și factori de descurajare.

Ar putea Putin să atace NATO? Pe termen scurt, riscul este redus — Rusia este împotmolită în Ucraina. Însă Washingtonul nu este pregătit să excludă în totalitate un astfel de scenariu.

„Invazia Rusiei în Ucraina și anexarea anterioară a Crimeei ne fac să credem că Rusia poate fi imprevizibilă și ar putea fi dispusă să ia măsuri împotriva unei țări membre a NATO”, a declarat Whitaker.

Editor : M.C