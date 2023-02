Rusia încearcă să agite din nou spiritele în Republica Moldova. Kremlinul acuză Ucraina că vrea să „invadeze Transnistria”

Ministerul apărării din Rusia a acuzat Ucraina, joi, că „are planuri” să invadeze Transnistria după o „operațiune sub steag fals”, conform agenției rusești RIA, citată de The Guardian.

Ministerul rus susține că Ucraina plănuiește să „aranjeze” un atac al forțelor rusești din Transnistria ca „pretext” pentru a invada regiunea separatistă moldoveană.

Separat, și agenția Tass l-a citat pe adjunctul ministrului de externe rus, Mihail Galuzin, spunând că Occidentul a dat indicații guvernului de la Chișinău să „oprească orice interacțiune” cu așa-zisul guvern de la Tiraspol.

E vorba de o nouă încercare a Rusiei și propagandei sale de a crea tensiuni și de a agita spiritele în regiune. Anterior, președinta Maia Sandu a acuzat Rusia că încearcă să dea o lovitură de stat în Republica Moldova și să atragă Transnistria în război.

La aceste eforturi de agitație ale Rusiei participă și așa-zisul guvern din Transnistria, o marionetă a Kremlinului, care susține că Moldova „pune în pericol” procesul de negociere.

Rusia devine tot mai activă în atacurile împotriva Republicii Moldova

În ultimele luni, eforturile Rusiei de a provoca noi tensiuni cu Republica Moldova și de a agita spiritele în regiune au devenit tot mai evident.

Pe lângă rachetele care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova și retorica oficialilor ruși la adresa guvernului de la Chișinău a devenit tot mai agresivă.

Pe 15 februarie, șeful diplomației lui Putin, Serghei Lavrov, acuza că Republica Moldova „este folosită în scopuri antirusești”.

„Există o dorinţă maniacală a Kievului şi a celor care îl manevrează să submineze poziţiile Rusiei în cadrul mecanismului '5plus2', care se ocupă de reglementarea transnistreană, precum şi să slăbească legăturile Rusiei cu Găgăuzia, să dea vina pe Rusia pentru toate nenorocirile Moldovei şi să ceară retragerea pacificatorilor ruşi care păzesc uriaşele depozite de muniţii de la Colbasna”, spunea el atunci.

Și președinta Maia Sandu a fost atacată de Lavrov:

„Desigur, guvernul (Maiei) Sandu, unde aproape toţi au cetăţenie română la fel ca ea, doreşte să deturneze acuzaţiile pentru eşecul politicilor sale economice şi sociale, care provoacă din ce în ce mai multă indignare în societate

(...)

Politicienii care au preluat acum puterea în această ţară şi care, în general, şi-au declarat aspiraţia de a adera la Uniunea Europeană şi chiar de a se reunifica cu România sau chiar de a cere NATO să le asigure securitatea, aceşti politicieni nu reflectă până la urmă interesele poporului lor”.

La puțin timp după, mesajul a fost retransmis și de purătoarea de cuvânt a lui Lavrov care a amenințat mai puțin voalat Republica Moldova, spunând că aceasta „merge cu încredere pe calea Ucrainei”.

La atacurile adresate Moldovei s-a alăturat și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, care a spus că „Rusia este responsabilă pentru Transnistria” și i-a amenințat pe moldoveni „să fie foarte atenți”.

Citiți și: Senatori americani: Ne temem că ambiţia lui Putin trece dincolo de Ucraina. Republica Moldova este o ţintă tentantă

Posibile pregătiri ale Rusiei pentru o lovitură de stat în Republica Moldova

La începutul lunii, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, avertiza Republica Moldova că Rusia intenționează să dea o lovitură de stat la Chișinău și să înlocuiască guvernul ales democratic cu unul pro-rus. Zelenski a spus că țara sa a interceptat planurile serviciilor secrete rusești de a distruge Republica Moldova.

„Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova.

Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova.

Nu știm însă dacă Moscova a dat într-adevăr ordin să fie urmat acest plan, dar noi l-am interceptat, l-am recunoscut și ne-am dat seama că au încercat să implementeze un plan asemănător Ucrainei”, spunea, atunci, președintele Volodimir Zelenski.

În noiembrie 2022, într-un interviu pentru Digi24, președinta Republicii Moldova declara că există „încercări” ale Rusiei de a destabiliza situația din Republica Moldova.

Citiți și: Ministrul de Externe al R. Moldova: Eram pregătiți să aruncăm în aer pista aeroportului Chișinău, ca să nu intre pe mâna armatei ruse

Putin a anulat decretul prin care recunoștea suveranitatea Moldovei în problema Transnistriei

Vladimir Putin a anulat, marți, un decret semnat în 7 mai 2012, care garanta respectarea suveranității, integrității teritoriale și a neutralității Republicii Moldova în stabilirea statutului special al Transnistriei.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova a transmis, la puțin timp după, că a luat notă de decizia lui Vladimir Putin de a abroga decretul prin care Rusia garanta respectarea suveranității, integrității teritoriale și a neutralității țării în stabilirea statutului special al Transnistriei.

Republica Moldova cere în continuare retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul său.

