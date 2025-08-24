Rusia încearcă să destabilizeze Balcanii, afirmă președintele Republicii Kosovo

Forțe malefice precum Rusia încearcă să influențeze Balcanii deoarece au un „interes strategic” și doresc să destabilizeze sistemul bazat pe valori al UE și NATO, a declarat președintele Republicii Kosovo, Vjosa Osmani, într-un interviu exclusiv acordat TVP World.

Vorbind cu TVP World cu ocazia Forumului European de la Alpbach, sâmbătă, Osmani a avertizat asupra influenței crescânde a „tripletei răului” (Rusia, China, Iran) și a subliniat provocările cele mai urgente cu care se confruntă țara sa.

„Spun adesea că, atunci când vedem forțe malefice precum Rusia, China și Iran, această tripletă a răului care încearcă să influențeze Balcanii de Vest, ele nu o fac din caritate, ci pentru că au un fel de interes strategic”, a spus aceasta.

Ea a adăugat că pentru Kosovo cea mai mare problemă este Serbia.

Citând Misiunea Europeană de Observare, ea a afirmat că s-a dovedit că Serbia, „ajutată și susținută de Rusia”, s-a amestecat în cele mai recente alegeri parlamentare din Kosovo. „Cea mai mare provocare pentru noi, așa cum am spus, este faptul că Serbia continuă să considere statele sale vecine ca fiind state temporare”, a afirmat ea, comparând această perspectivă cu „mentalitatea imperialistă și hegemonică a Rusiei”.

Cu toate acestea, ea a subliniat că în politica de nivel înalt din Kosovo „nu există nicio influență rusă sau sârbă. Este doar o chestiune locală”.

Osmani a mai spus că Republica Kosovo este dornică să adere la UE, iar lipsa unei majorități parlamentare blochează proiectele europene și cooperarea cu administrația americană.

Editor : M.C