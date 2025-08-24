Live TV

Rusia încearcă să destabilizeze Balcanii, afirmă președintele Republicii Kosovo

Data publicării:
Vjosa Osmani. Foto: Profimedia
Președinta Republicii Kosovo, Vjosa Osmani. Foto: Profimedia

Forțe malefice precum Rusia încearcă să influențeze Balcanii deoarece au un „interes strategic” și doresc să destabilizeze sistemul bazat pe valori al UE și NATO, a declarat președintele Republicii Kosovo, Vjosa Osmani, într-un interviu exclusiv acordat TVP World.

Vorbind cu TVP World cu ocazia Forumului European de la Alpbach, sâmbătă, Osmani a avertizat asupra influenței crescânde a „tripletei răului” (Rusia, China, Iran) și a subliniat provocările cele mai urgente cu care se confruntă țara sa.

„Spun adesea că, atunci când vedem forțe malefice precum Rusia, China și Iran, această tripletă a răului care încearcă să influențeze Balcanii de Vest, ele nu o fac din caritate, ci pentru că au un fel de interes strategic”, a spus aceasta.

Ea a adăugat că pentru Kosovo cea mai mare problemă este Serbia.

Citând Misiunea Europeană de Observare, ea a afirmat că s-a dovedit că Serbia, „ajutată și susținută de Rusia”, s-a amestecat în cele mai recente alegeri parlamentare din Kosovo. „Cea mai mare provocare pentru noi, așa cum am spus, este faptul că Serbia continuă să considere statele sale vecine ca fiind state temporare”, a afirmat ea, comparând această perspectivă cu „mentalitatea imperialistă și hegemonică a Rusiei”. 

Cu toate acestea, ea a subliniat că în politica de nivel înalt din Kosovo „nu există nicio influență rusă sau sârbă. Este doar o chestiune locală”.

Osmani a mai spus că Republica Kosovo este dornică să adere la UE, iar lipsa unei majorități parlamentare blochează proiectele europene și cooperarea cu administrația americană.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
2
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
3
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
Fabrica atacată
4
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
5
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Digi Sport
Acuzat că și-a înșelat soția ani la rândul cu aceeași femeie, Gigi Becali n-a mai răbdat și a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Pentru Orban ceea ce contează nu este securitatea energetică, ci...
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in Kyiv, Ukraine
Ucraina avertizează că Rusia vrea redesenarea granițele europene, așa...
Moșteanu Kellogg
Ionuţ Moşteanu, la Kiev: „România rămâne ferm de partea Ucrainei”...
isu salvamont arges munte
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din...
Ultimele știri
Ce șanse ar avea Volodimir Zelenski să fie reales președinte. Sondajul care arată opțiunile politice ale ucrainenilor
Românilor nu le place să facă ore suplimentare la muncă. Doar 1,8% muncesc peste 49 de ore săptămânal
Ofensiva continuă: noi atacuri israeliene în suburbiile orașului Gaza. Localnic: „Nu plecăm: să ne bombardeze acasă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski portret
Volodimir Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei: „Este un obiectiv pentru care merită să trăieşti”. Ce au transmis liderii UE
lavrov
Tactică nouă. Serghei Lavrov anunță că Volodimir Zelenski nu are legitimitate pentru a semna un acord de pace
Ursula von der Leyen și Donald Trump
Scenariul dezvăluit de Ursula von der Leyen în cazul în care acordul comercial cu SUA ar fi eșuat. Ce națiuni ar fi „jubilat”
Schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina. Foto: Profimedia
Un nou schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina. Despre câte persoane a fost vorba de data aceasta
profimedia-1016236556
Serghei Lavrov acuză țările occidentale că împiedică negocierile de pace între Rusia și Ucraina: „Caută un pretext”
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor...
Fanatik.ro
Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Un...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul...
Adevărul
Întâlnire spectaculoasă în Marea Neagră: un delfin prietenos s-a întors la un turist, spre uimirea tuturor
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
Vicepreședintele SUA spune că Rusia a făcut concesii semnificative la întâlnirea dintre Trump și Putin
Newsweek
1.500 lei pensie dacă ai fost bătut de comuniști. Pensia specială pentru magistrați - 25.000 lei
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...