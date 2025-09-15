Rusia încearcă să răscumpere sistemele sale de apărare aeriană de la un membru NATO. Moscova ar fi abordat Turcia cu o propunere de răscumpărare a sistemelor de apărare aeriană S-400 pe care le-a vândut Ankarei în 2019, pe fondul penuriei de stocuri și al creșterii cererii din partea țărilor terțe, a raportat mass-media turcă Nefes. Știrea a fost raportată pentru prima dată de publicația turcă Nefes și nu a fost confirmată oficial de Ankara, deși Militarnyi, un site de știri ucrainean specializat în probleme militare, a declarat că surse indică o „atitudine pozitivă” față de propunerea Moscovei în rândul oficialilor turci, scrie TVPWorld.

Cererea vine în contextul în care Turcia, membră NATO, a dezvoltat propriul sistem de apărare aeriană numit Steel Dome, care are ca scop reducerea dependenței țării de tehnologia rusă.

Moscova pare să aibă o ofertă insuficientă de sisteme S-400 furnizate pe plan intern și, potrivit unor informații, ar lua în considerare răscumpărarea celor două sisteme S-400 pe care le-a vândut Turciei în 2017 și livrat în 2019 pentru 2,5 miliarde de dolari, după încercări nereușite de a cumpăra sisteme Patriot din SUA.

Deși președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a anunțat că sistemele vor fi pe deplin operaționale până în aprilie 2020, Ankara încă nu le utilizează în mod activ.

Acestea nu au fost niciodată integrate în NATO, rachetele lor sunt deja la jumătatea duratei de viață, iar costurile de întreținere reprezintă o povară pentru Ankara.

Acordul a dus la o dispută cu SUA și a făcut ca Ankara să fie exclusă din programul F-35 și să se confrunte cu sancțiuni. Renunțarea la sistemele S-400 ar facilita continuarea negocierilor Turciei cu Washingtonul pentru avioanele de vânătoare F-16 și ar facilita readmiterea în programul F-35, a relatat Türkiye Today.

Rusia, la rândul său, este interesată să-și refacă stocul de S-400, deoarece cererea pentru aceste sisteme crește pe fondul pierderilor suferite pe câmpul de luptă, a scris Militarnyi.

Nu este prima dată când soarta sistemelor S-400 ale Turciei este discutată la nivel internațional. În 2023, ministrul de Externe de atunci, Mevlüt Çavuşoğlu, a declarat că SUA au cerut Ankarei să trimită sistemele S-400 în Ucraina, propunere pe care Ankara a respins-o cu fermitate.

Între timp, Rusia s-a străduit să-și îndeplinească angajamentele față de alți cumpărători, precum India, care a înregistrat o nouă amânare a comenzii sale pentru sistemele S400, care a fost acum amânată până în 2026-2027, potrivit Militarnyi.

