Rusia: Incendiu la o bază militară după un atac cu rachete

Data publicării:
Atac drone ucraina
Captură foto Kyiv Insider X

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în cursul nopţii de miercuri spre joi la o instalaţie militară din sudul Rusiei, determinând autorităţile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a afirmat guvernatorul regional, Andrei Botcearov, notează AFP.

„Unităţile de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a declarat guvernatorul pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe terenul unei instalaţii a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotluban”, a adăugat el.

Botcearov a precizat că nu s-au înregistrat victime în rândul civililor, dar locuitorii satului sunt evacuaţi „pentru a proteja populaţia civilă de riscul detonărilor în timpul stingerii incendiului”.

El nu a precizat originea atacului.

Ca răspuns la bombardamentele ruseşti de pe teritoriul său din ultimii patru ani, Ucraina trimite drone în fiecare noapte în direcţia Rusiei, vizând în special infrastructurile energetice.

În regiunea Tambov (centru), guvernatorul Evgheni Pervişev a raportat un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară ai cărei studenţi au fost evacuaţi din căminul lor la un spital din apropiere.

SUA vor cede două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani

 

Șeful NATO consideră că țările europene trebuie să decidă singure dacă vor să reia dialogul cu Kremlinul: „Nu este treaba mea”
Rezultate LOTO - Joi, 12 februarie 2026: Report la 6/49 de peste 4,38 milioane de euro. Sumă uriașă în joc la Joker
Liderii UE au căzut de acord: reformele nu mai pot fi amânate. Macron, în conflict cu Merz pe tema „Cumpărați produse europene”
