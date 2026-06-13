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Rusia instalează baze de lansare a dronelor lângă Belarus pentru „un acces mai ușor către Ucraina”

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Dronă Shahed. Foto: REUTERS/Roman Petushkov

Rusia a instalat mai multe baze noi de lansare pentru drone de tip kamikaze Shahed în apropierea graniței sale cu Belarus, ceea ce îi permite să lovească mai ușor Ucraina pe măsură ce războiul continuă să se prelungească. Cel puțin cinci baze de lansare pentru astfel de drone au apărut în regiunile de frontieră dintre Rusia și Belarus în ultimii doi-trei ani, a relatat la începutul acestei săptămâni secția în limba belarusă a postului de știri Radio Free Europe/Radio Liberty, scrie TVPWorld.

Bazele de lansare identificate se află în regiunile rusești Briansk, Oriol și Smolensk și sunt uneori la doar câteva zeci de kilometri de Belarus. Una dintre aceste baze a fost descrisă de Radio Free Europe/Radio Liberty ca fiind „una dintre cele mai mari” baze de drone din lume.

Amplasarea lor oferă forțelor ruse un acces mai ușor la țintele de atac din Kiev și vestul Ucrainei, reducând semnificativ distanța pe care trebuie să o parcurgă dronele, armele traversând adesea spațiul aerian belarus.

La începutul acestui an, forțele de securitate din Belarus au declarat că dronele survolează teritoriul belarus „aproape în fiecare zi”, înregistrându-se peste 1.400 de încălcări ale spațiului aerian în 2025, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Cu toate acestea, sursa a relatat că Minskul – un aliat cheie al Moscovei – nu recunoaște public că astfel de încălcări sunt cauzate de drone rusești, dând vina fie pe Ucraina, fie fără a specifica țara de origine a acestora.

Deși Belarus nu și-a trimis propriile trupe în Ucraina, a susținut războiul Kremlinului acționând ca o rampă de lansare de pe care Rusia și-a declanșat invazia din 2022 și continuă să ofere un puternic sprijin diplomatic Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luna trecută că Moscova încearcă să atragă Belarusul „mai adânc în război”.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a exclus însă public trimiterea de trupe să lupte în Ucraina, afirmând că soldații săi nu vor deveni „carne de tun” în conflict.

Pe măsură ce războiul, care durează de peste patru ani, continuă să se prelungească fără ca sfârșitul să fie la orizont, Lukașenko a declarat: „Vreau ca polonezii, lituanienii și ucrainenii să mă audă. Nu vrem să luptăm cu ei.”

Rusia folosește frecvent drone Shahed de fabricație iraniană și versiuni adaptate produse pe plan intern, numite Geran, în atacurile aeriene asupra Ucrainei.

Iranul, un aliat al Kremlinului, a negat de mult timp că ar furniza Moscovei dronele kamikaze Shahed pentru a fi folosite împotriva Ucrainei, dar aeronavele fără pilot sunt frecvent doborâte de apărarea aeriană ucraineană.

Editor : M.C

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