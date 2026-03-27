Rusia interzice scoaterea de aur și a sumelor mari de bani în numerar în străinătate

Russian rubles bills
Ruble rusești. Foto: Profimedia
Aurul și economia de război

Moscova ia măsuri pentru a combate exodul de capital din țară și spălarea de bani, introducând o interdicție privind scoaterea în străinătate a unor sume mari de bani în numerar, precum și a aurului. Președintele Vladimir Putin a semnat săptămâna aceasta decrete care restricționează circulația transfrontalieră a rublelor și a aurului, ca parte a unei inițiative mai ample de combatere a „economiei subterane”, scrie TVPWorld.

Măsurile vizează în primul rând persoanele fizice, în timp ce băncile și instituțiile de credit nu sunt afectate, cu condiția să poată dovedi proveniența fondurilor.

Oficialii afirmă că noile legi au scopul de a opri practica obișnuită de a schimba numerar și aur în statele vecine din fosta Uniune Sovietică, profitând de un curs favorabil.

Practica este strâns legată atât de spălarea de bani, cât și de fuga de capital, potrivit oficialilor de la Moscova.

Începând cu 1 mai, persoanelor fizice și companiilor nebancare li se va interzice să scoată din țară lingouri de aur cu o greutate mai mare de 100 de grame.

În cadrul economiei de război a Rusiei, aurul a fost utilizat din ce în ce mai mult în tranzacții ilicite, potrivit viceministrului rus al finanțelor, Aleksei Moiseev.

Începând cu 1 aprilie, persoanelor fizice li se va interzice, de asemenea, să scoată din țară echivalentul a peste 100.000 de dolari în ruble către țările din Uniunea Economică Eurasiatică.

Se aplică excepții limitate, fiind permisă scoaterea de numerar și aur prin aeroporturile internaționale desemnate, sub rezerva aprobării oficiale.

Măsurile restrictive vin pe fondul faptului că economia subterană a Moscovei continuă să fie un factor important în țară, susținută în parte de întreprinderile care își mută activitatea în afara contabilității oficiale pentru a evita impozitele mai mari.

