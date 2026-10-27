Live TV

Rusia își crește producția de motorină după acordul cu Trump. Ce cantități ar putea exporta lunar

Data actualizării: Data publicării:
steagul rusiei si o pompa de petrol
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce cantități ar putea exporta lunar

Rafinăriile din Rusia îşi majorează producţia de motorină în luna octombrie, după ce autorităţile de la Moscova au acordat cote speciale de export în urma acordului încheiat cu Statele Unite pentru furnizarea de combustibil, au declarat pentru Reuters două surse din industria petrolieră.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat la 9 octombrie că a ajuns la un acord cu omologul său rus, Vladimir Putin, privind livrarea de motorină din Rusia către Statele Unite şi pieţele internaţionale. Washingtonul a suspendat temporar sancţiunile aplicate combustibililor ruseşti pentru a permite derularea tranzacţiilor.

Potrivit lui Trump, Rusia s-a angajat să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie şi de un milion de tone ulterior.

Preşedintele american a precizat că Rusia ar putea furniza încă trei milioane de tone, în funcţie de starea şi capacitatea de funcţionare a rafinăriilor sale.

 Surse din piaţa petrolieră au declarat că, începând cu 1 octombrie, guvernul rus a introdus derogări de la interdicţia de export a motorinei, permiţând alocarea unor cote speciale pentru livrările prevăzute în acordul cu administraţia Trump.

Interdicţia generală de export, intrată în vigoare în august, obligase companiile petroliere ruseşti să reducă producţia pentru a o adapta cererii interne, menţinând doar anumite livrări către ţările din Asia Centrală, în baza acordurilor interguvernamentale.

Potrivit surselor din industrie, producţia de motorină a Rusiei a scăzut în prima jumătate a lunii octombrie la aproximativ 160.000 de tone pe zi, faţă de 175.000 de tone zilnic în septembrie.

După acordarea noilor cote de export, la mijlocul lunii, rafinăriile au început să majoreze producţia, care se apropie de 180.000 de tone pe zi.

Consumul intern de motorină scade în mod obişnuit în octombrie la aproximativ 140.000 de tone zilnic, ca urmare a încheierii recoltării cerealelor şi a sezonului estival de transport rutier.

Ce cantități ar putea exporta lunar

În aceste condiţii, Rusia ar putea dispune de cel puţin 40.000 de tone de motorină pe zi pentru export, echivalentul a peste un milion de tone lunar. Din această cantitate, aproximativ 200.000–300.000 de tone ar putea fi necesare pentru aprovizionarea ţărilor vecine, potrivit surselor citate de Reuters.      

Reprezentanţii industriei estimează că guvernul rus va menţine interdicţia generală asupra exporturilor, utilizând sistemul cotelor pentru a controla livrările externe în funcţie de evoluţia producţiei şi a necesarului de pe piaţa internă.

Datele furnizate de LSEG arată că un petrolier sub pavilion maltez, care transportă aproximativ 40.000 de tone de motorină rusească spre New York, a apărut pe sistemele de monitorizare a traficului maritim la 23 octombrie.

În aceeaşi zi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că livrările de motorină rusească către Statele Unite vor continua în mod regulat după plecarea primului petrolier.

Reluarea exporturilor către piaţa americană permite rafinăriilor ruseşti să îşi crească producţia, în timp ce autorităţile de la Moscova încearcă să menţină echilibrul dintre aprovizionarea internă şi oportunităţile comerciale create de acordul cu Washingtonul.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0780381239
Fostul director FBI James Comey a fost pus sub acuzare a treia oară. „S-au întors”
Kyiv hosts rally in support of residents of occupied Oleshky
Încetarea focului negociată de Melania Trump a intrat în vigoare într-un oraș ucrainean ocupat de ruși. Mii de civili așteaptă ajutoare
donald trump profimedia
Încercare fără precedent a administraţiei Trump: Curtea de apel respinge anularea a 20.000 de voturi din California
donald trump si barak obama in biroul oval de la casa alba
Cearta președinților. Reacția furioasă a lui Trump după ce Obama a râs de decorațiunile lui de la Casa Albă. „De doi bani”
Russia Ukraine War
Atac devastator asupra Kievului cu rachete balistice rusești: un mort și 10 răniți. Un pod important a fost distrus
Recomandările redacţiei
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri...
Luca Niculescu Guvern 2
Luca Niculescu merge azi în prima vizită oficială în calitate de...
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Luna noiembrie vine cu frig și ploi. Cum arată prognoza pentru...
Cutremur în România, marţi dimineaţă
Ultimele știri
Trafic oprit între Târgovişte şi Ploieşti: Un TIR cu sodă caustică lichidă şi clorură de var s-a răsturnat aproape de o benzinărie
Alexandru Rogobete anunță schimbări în comisiile care echivalează diplomele medicilor. „Orgoliile personale nu au ce căuta în decizii”
Tablou semnat de un pictor celebru, la preț de covrig. Cum a ajuns o pictură a lui Grigorescu să fie evaluată la 3,5 lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, mărturisire dureroasă despre ultima conversație cu mama lui: "Eu sunt cel care trebuie să...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Balonul de Aur 2026, în mijlocul unei controverse! Pariuri uriașe pe clasamentul exact înaintea galei
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Accidentare importantă la FCSB! Ar putea rata deplasarea în Ardeal. Exclusiv
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a uitat! Harry Kane a pronunțat un nume după ce a câștigat Balonul de Aur 2026, iar toată sala a aplaudat
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în noiembrie? Calendarul complet al plăților
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...