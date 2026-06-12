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Rusia îşi extinde prezenţa militară în apropierea graniței cu NATO şi se pregăteşte pentru un eventual război, dezvăluie o nouă anchetă

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vladimir putin si militari ruși
Ameninţarea unui atac rus este cea mai mare în următorii unul până la trei ani. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Nu credem că sunt acolo doar de formă”

Rusia şi-a extins infrastructura militară în apropierea graniţei cu statele membre NATO şi se pregăteşte pentru un eventual război, a relevat o anchetă realizată pe 10 iunie de postul public danez DR şi de mai multe instituţii partenere, citată de The Kyiv Independent.

Rusia îşi extinde prezenţa militară în apropierea graniţei cu Finlanda, Norvegia şi statele baltice, au declarat pentru publicaţie şefi ai serviciilor de informaţii nordice şi ofiţeri militari de rang înalt, care au dorit să rămână anonimi.

Ameninţarea unui atac rus este cea mai mare în următorii unul până la trei ani, deoarece Europa se află încă în proces de creştere a propriilor capacităţi, chiar dacă este o perioadă mai dificilă şi pentru Rusia, au spus sursele.
 
„Va fi un război care se va desfăşura în toate dimensiunile. Se va desfăşura pe uscat, în aer, pe mare, în spaţiu şi în spaţiul cibernetic”, a spus maiorul Brian Nissen.
 
Documentele NATO din anul precedent şi evaluările ameninţărilor realizate de mai multe ţări europene arată că ameninţarea este în creştere, a raportat DR.

„Nu credem că sunt acolo doar de formă”

Serviciile de informaţii militare suedeze au evaluat că Rusia şi-a intensificat concentrarea de soldaţi de luptă în pregătirea unui potenţial conflict.

„Nu credem că sunt (staţionaţi) acolo doar de formă. Este vorba despre a fi capabili să înfrunte NATO într-un conflict mai amplu ulterior”, a declarat şeful serviciilor de informaţii suedeze, Thomas Nilsson.

The Telegraph a publicat, pe 11 iunie, imagini satelitare geolocalizate ale instalaţiilor militare ruseşti semnalate în apropierea frontierei NATO.

Imaginile din satelit dezvăluie noi cazărmi, cantine şi depozite în apropierea diverselor porţiuni ale frontierei Rusiei cu Finlanda. De asemenea, se construieşte o nouă bază militară lângă Novaya Vilga, în Karelia, Rusia.

În apropierea frontierei dintre Estonia şi Rusia, se observă o prezenţă sporită a vehiculelor militare, iar o bază militară din exclava rusă Kaliningrad îşi măreşte efectivele, a raportat The Telegraph.

Editor : C.S.

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