Rusia își întărește apărarea antiaeriană în zona Mării Baltice după atacurile ucrainene cu drone 

Surface-to-air missile launching at night from a desert location, illuminating fog, smoke, and dust
Lansare de rachetă. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Rusia va întări apărarea antiaeriană în siturile critice din regiunea Leningrad, de la malul Mării Baltice, a anunţat guvernatorul regional vineri, după lovituri ucrainene asupra instalaţiilor energetice şi portuare locale, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„S-a decis întărirea protecţiei spaţiului aerian al regiunii împotriva atacurilor dronelor”, a declarat guvernatorul Aleksandr Drozdenko pe Telegram, la finalul unei reuniuni la care au participat autorităţile şi şefii infrastructurilor esenţiale.

Grupuri mobile suplimentare ale apărării antiaeriene vor fi desfăşurate în jurul întreprinderilor şi infrastructurilor, a spus el.

Acestea ar urma să fie formate din rezervişti voluntari cărora li se vor oferi contracte de trei ani, a precizat Drozdenko.

Două porturi din regiunea Leningrad, Ust-Luga şi Primorsk, esenţiale pentru exporturile ruseşti de îngrăşăminte, petrol şi cărbune în principal, au fost ţinta atacurilor repetate ale dronelor ucrainene în ultima vreme.

Comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, încărcarea cu petrol a scăzut la jumătate în săptămâna care a urmat unui atac cu drone de pe 23 martie, potrivit calculelor Centrului de cercetare privind energia şi aerul curat (CREA), grup de analiză independent aflat la Helsinki.

Ucraina încearcă să diminueze resursele de hidrocarburi cu care Moscova finanţează ofensiva la scară mare pe care armata rusă o desfăşoară în Ucraina de peste patru ani.

Aceste atacuri s-au înmulţit în contextul în care războiul în Orientul Mijlociu a provocat o creştere a preţurilor care ar putea permite sporirea încasărilor statului rus.

Editor : C.L.B.

