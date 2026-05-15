Rusia își intensifică eforturile de a atrage Belarusul în război, susține Volodimir Zelenski: „Ucraina se va apăra fără îndoială”

Rusia își intensifică eforturile de a atrage Belarusul în războiul său împotriva Ucrainei, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, după ce a fost informat de către serviciile militare și de informații ale Ucrainei, relatează Kyiv Independent.

Moscova a reluat contactul cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, în încercarea de a-l convinge să „se alăture unor noi acte de agresiune”, potrivit liderului de la Kiev, care a afirmat că „deține detaliile conversației” dintre cele două țări.

Forțele armate ale Belarusului, considerate în general ca fiind lipsite de motivație, depășite și nepregătite pentru războiul modern, dominat de drone, care se desfășoară în Ucraina, nu s-au implicat încă în mod activ în războiul purtat de Rusia.

Cu toate acestea, Minsk a permis ca teritoriul său, inclusiv o frontieră de stat cu Ucraina care se întinde pe o distanță de peste 1.000 de kilometri, să fie utilizat de forțele ruse în războiul său de agresiune, atât ca punct de lansare pentru atacuri cu drone și rachete, cât și, mai ales, ca punct de plecare pentru atacul inițial asupra Kievului.

După ce nu a reușit să străpungă apărarea ucraineană în estul și sudul țării, Rusia ia în calcul noi operațiuni ofensive în regiunile Kiev și Cernihiv, a declarat Zelenski.

Aceste zone de frontieră au fost fortificate încă de la retragerea trupelor ruse în primăvară; însă, având în vedere că forțele armate ucrainene sunt suprasolicitate, zonele de frontieră ar putea reprezenta în continuare un punct vulnerabil pentru Kiev, în cazul în care forța atacatoare ar fi suficient de numeroasă.

Zelenski a declarat că Moscova ia în calcul și posibilitatea de a folosi teritoriul Belarusului pentru a ataca statele vecine membre ale NATO.

Coridorul Suwalki, zona de frontieră comună a Poloniei și Lituaniei care se întinde pe o lățime de 70 de kilometri între Belarus și exclava rusă Kaliningrad, a fost considerat de mult timp un punct vulnerabil esențial în apărarea flancului estic al NATO.

În mesajul său de pe rețelele sociale, președintele ucrainean i-a adresat un avertisment direct omologului său belarus.

„Ucraina se va apăra fără îndoială pe sine și pe poporul său dacă Aleksandr Lukașenko va face o greșeală și va decide să susțină și el această intenție a Rusiei”, a scris Zelenski. „Am dat instrucțiuni Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei să consolideze direcția respectivă și să prezinte un plan de răspuns, care va fi analizat și aprobat la nivel central”.

În primele luni ale anului 2026, Kievul a avertizat în repetate rânduri cu privire la noi activități militare în țara vecină din nord, care ar putea indica pregătiri pentru o nouă invazie.

Pe 4 mai, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri al Statului, Andrii Demchenko, a declarat că Belarus dezvoltă rute logistice, poligoane de antrenament și alte elemente de infrastructură în coordonare cu Rusia, avertizând că Minsk rămâne aliniat efortului de război al Moscovei.

Demchenko a afirmat că prezența actuală a trupelor ruse în Belarus nu reprezintă o amenințare directă imediată, dar a subliniat că infrastructura în curs de construire ar putea fi activată de Rusia în orice moment.

Anterior, pe 17 aprilie, Zelenski a anunțat că în Belarus, de-a lungul frontierei de nord a Ucrainei, se construiesc noi drumuri și se amenajează noi poziții de artilerie.

