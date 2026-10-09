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Rusia își intensifică producția de bombardiere Su-34. Ce spun analiștii occidentali despre avioanele folosite în Ucraina

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Avioane de luptă Su-35, Su-34 și Su-30.
Avioane de luptă Su-35, Su-34 și Su-30. Foto: Profimedia
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Din articol
Rusia laudă performanțele  Su-34 s-ar baza în mare măsură pe componente străine „Cel mai slab avion de război al secolului XXI” Ucraina vizează Su-34

Forțele Aerospațiale ale Rusiei au primit miercuri al doilea lot de avioane de vânătoare-bombardament Su-34 produse în acest an, potrivit United Aircraft Corporation (UAC), companie care face parte din conglomeratul de stat Rostec. Aeronavele sunt cunoscute în codificarea NATO sub numele de „Fullback”, relatează Kyiv Post

„Îndeplinirea la timp a acestui contract de stat pentru apărare este o sarcină esențială pentru UAC. Angajații noștri îndeplinesc această misiune importantă cu onoare”, a declarat directorul general al companiei, Vadim Badeha.

Acesta a precizat livrările din iulie și octombrie nu vor fi singurele din acest an. „Aceste aeronave reprezintă principala forță de atac a aviației noastre de front și își demonstrează eficiența în condiții reale de luptă”, a afirmat Badeha.

Autoritățile ruse nu au anunțat câte avioane au fost incluse în cel mai recent lot. Analistul militar Guy Plopsky a scris însă pe platforma X ar putea fi vorba despre până la patru aeronave.

Estimările bazate pe informații din surse deschise arată producția de Su-34 aproape s-a dublat de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Rusia ar putea produce aproximativ 30 de astfel de avioane în 2026, conform sursei citate. 

Potrivit publicației Defence Blog, UAC ar fi livrat armatei ruse 18 avioane Su-34 în 2025. O publicație rusă de aviație a relatat livrările din acel an au fost realizate în șapte loturi, mai scrie Kyiv Post. 

Rusia laudă performanțele 

Avioanele Su-34 sunt construite la uzina aeronautică Cikalov din Novosibirsk. Cea mai recentă versiune, Su-34M/NVO, beneficiază de sisteme avionice îmbunătățite și de echipamente de război electronic, inclusiv sistemul de contramăsuri electronice Khibiny. Aeronavele sunt echipate și cu containere cu senzori, în contextul utilizării tot mai frecvente a bombelor planante UPMK.

Mai multe videoclipuri publicate pe rețelele sociale pro-Kremlin prezintă avioane Su-34 lansând diferite tipuri de muniție. Printre acestea se numără bomba planantă ghidată ODAB-500, de 500 de kilograme, bomba FAB-3000, de trei tone, bombe cu focoase termobarice și rachete aer-sol.

Rostec susține Su-34 este „un bestseller incontestabil în lumea aviației de luptă”. Potrivit companiei, unii experți consideră aeronava este singurul avion dezvoltat în perioada post-sovietică în principal pentru propriile forțe armate ale Rusiei, și nu pentru export.

„Aeronava este apreciată și respectată de militari pentru versatilitatea sa, armamentul puternic și performanțele ridicate de zbor și tehnice”, a transmis compania.

În comunicatul publicat cu ocazia ultimei livrări, directorul UAC a afirmat producția continuă în ritm susținut.

„Menținem un ritm ridicat de producție a aeronavelor de luptă și ne îndeplinim obligațiile față de Ministerul rus al Apărării. Angajații noștri din fabrici îmbunătățesc permanent procesele de producție pentru a asigura volumul necesar de aeronave”, a declarat Vadim Badeha.

Su-34 s-ar baza în mare măsură pe componente străine

O analiză publicată în iulie 2025 de organizația International Partnership for Human Rights (IPHR) sugerează avioanele Su-34 depind în mare măsură de componente fabricate în străinătate. Concluzia se bazează pe examinarea epavelor recuperate în Ucraina.

Cercetătorii au identificat 221 de componente electronice de proveniență străină în aeronavele analizate. Acestea proveneau de la 59 de companii din opt țări, în principal din Statele Unite, dar și din Japonia, state membre ale Uniunii Europene, Elveția, Taiwan și Coreea de Sud.

Nu este clar câte componente străine au fost utilizate la fabricarea celui mai recent lot de avioane livrat armatei ruse.

„Cel mai slab avion de război al secolului XXI”

Potrivit UAC, piloții ruși consideră Su-34 „un sistem aeronautic bine dezvoltat, cu rezerve importante de dezvoltare pentru viitor”, care dispune de „o gamă largă de armament, care permite utilizarea unor sisteme de atac avansate”. Compania își bazează evaluarea pe experiența acumulată în operațiunile de luptă din Ucraina.

Mulți analiști occidentali contestă însă aceste aprecieri. În martie 2026, publicația de aviație Hush-Kit a folosit o formulare ironică într-un articol publicat pe platforma Substack: „Dacă măcăne ca o rață moartă și moare ca o rață moartă, atunci poate este o rață moartă”.

Articolul descrie Su-34 drept „cel mai slab avion de război al secolului XXI” și susține aeronava a înregistrat în războiul din Ucraina o rată a pierderilor de 25%, pe care o califică drept extrem de ridicată și fără precedent.

Autorii pun o mare parte dintre pierderi pe seama deficiențelor tehnice ale aeronavei, ale armamentului și ale sistemelor de senzori. De asemenea, critică tacticile echipajelor, care ar utiliza frecvent profiluri de atac previzibile, la altitudine mare și pe traiectorii directe, fără folosească suficient tehnologia disponibilă sau fără o utilizeze eficient.

Ucraina vizează Su-34

Ucraina a vizat în repetate rânduri avioanele Su-34 rusești de la începutul invaziei, în 2022.

Într-o operațiune din iulie 2025, patru avioane Su-34 ar fi fost scoase din uz în regiunea Volgograd. În aceeași perioadă, un alt avion a fost pierdut într-un accident produs în timpul unui zbor de antrenament. Într-o operațiune separată, desfășurată în iunie, forțele ucrainene au avariat un număr nespecificat de aeronave Su-34.

La sfârșitul lunii martie 2026, un Su-34 a fost doborât pe front, potrivit publicației de apărare Militarnyi. Incidentul a avut loc la două luni după ce Ucraina ar fi doborât două avioane de acest tip în aceeași zi.

Pe 20 august, armata ucraineană a atacat aerodromul militar rusesc Ahtubinsk, din regiunea Astrahan, avariind un Su-34.

Cel mai recent incident menționat în articol a avut loc pe 4 octombrie, când drone operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat aerodromul Hanskaia și au distrus două aeronave rusești: un Su-35 și un Su-34.

Editor : C.S.

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