Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, în urma unui schimb de deținuți cu Franța

Data publicării:
Laurent Vinatier cercetător francez în închisoare
Laurent Vinatier. Foto: Profimedia Images

Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, condamnat la trei ani de închisoare pentru încălcarea legislației privind agenții străini, în schimbul eliberării unui cetățean rus aflat în detenție în Franța, a anunțat joi Serviciul federal rus de securitate.

Cercetătorul francez Laurent Vinatier, în vârstă de 49 de ani, a fost eliberat de autoritățile ruse după ce a fost grațiat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit agenției ruse de presă RIA, citată de Agerpres.

Anunțul a fost făcut joi de FSB, care a precizat că eliberarea lui Vinatier a avut loc în cadrul unui schimb de deținuți între Rusia și Franța. Informația este relatată de agențiile Reuters și AFP.

Laurent Vinatier a fost condamnat în octombrie 2024 la trei ani de închisoare, fiind găsit vinovat pentru că nu s-a înregistrat ca „agent străin” în Rusia, conform legislației locale. În același timp, autoritățile ruse îl acuzau și de spionaj, acuzații respinse de partea franceză.

Grațierea cercetătorului francez a fost anunțată după ce Franța l-a eliberat pe jucătorul rus de baschet Daniil Kasatkin. Avocatul acestuia, Frédéric Belot, a declarat că Kasatkin, arestat în luna iunie la solicitarea autorităților americane pentru presupusa implicare în atacuri cibernetice, s-a îmbarcat joi într-un zbor cu destinația Moscova.

La finalul lunii decembrie, Kremlinul anunțase că a transmis Franței o propunere referitoare la cazul lui Vinatier, după ce Vladimir Putin afirmase public că va analiza situația cercetătorului francez.

Cazul a fost urmărit îndeaproape de autoritățile de la Paris și a fost considerat un dosar sensibil în relațiile diplomatice dintre Franța și Rusia, pe fondul tensiunilor generate de războiul din Ucraina și de legislația rusă tot mai strictă privind activitatea cetățenilor străini.

