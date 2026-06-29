Rusia loveşte din nou Ucraina: atac mortal cu rachetă în Dnipro. Cinci morți și cel puțin 21 de răniți

Un atac rusesc cu rachetă asupra oraşului ucrainean Dnipro s-a soldat luni cu cel puţin cinci morţi şi 21 de răniţi, potrivit autorităţilor locale. Lovitura a vizat o întreprindere privată, iar cinci dintre victime sunt în stare gravă, potrivit AFP și News.ro.

„Inamicul a lovit Dnipro cu o rachetă”, luni dimineaţă, a precizat poliţia într-un comunicat însoţit de imagini care arată persoane evacuate pe targă.

Atacul a vizat „o întreprindere privată” din acest oraş industrial, vizat în mod regulat de Moscova.

Potrivit şefului administraţiei militare din regiunea Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja, atacul de dimineaţă a provocat cel puţin cinci morţi şi 21 de răniţi.

„Sunt deja 21 de răniţi la Dnipro”, dintre care cinci în stare gravă, a precizat Oleksandr Ganja, pe Telegram.

Editor : Ș.A.