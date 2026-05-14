Rusia mizează tot mai mult pe dronele Shahed cu motor cu reacție ca Geran-4 sau Geran-5

Geran-2
Dronele Geran-2 lasă loc celor mai sofisticate precum geran-4 sau Geran-5.

Rusia mizează pe producția de drone cu rază lungă de acțiune și motor cu reacție și intenționează să crească ponderea acestora la 50% din numărul total de UAV-uri de tip Shahed.

Informația a fost făcută publică de Ukrainska Pravda cu referire la Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina

Conform informațiilor furnizate de agenția de informații, dronele cu motor cu reacție Geran-4 și Geran-5 au intrat deja în producție de serie, iar capacitățile existente permit fabricarea a până la 500 de astfel de UAV-uri pe lună. Se preconizează că producția în serie a modelului Geran-3 va începe în a doua jumătate a acestui an.

„Obiectivul final este de a crește ponderea dronelor cu propulsie cu reacție la 50% din numărul total de drone Shahed”, a declarat agenția.

Serviciul de informații a mai precizat că Rusia intenționează să producă 60.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune și alte 50.000 de drone-momeală în acest an.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Geran-5 este o copie sau un analog al UAV-ului iranian Karrar. Se pare că drona poate atinge viteze de până la 600 km/h și „este, în esență, o mică rachetă de croazieră sau o rachetă-dronă, așa cum sunt numite în Ucraina”.

Agenția a adăugat că utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție „rămâne în mare parte experimentală” în prezent.

„Pentru lansări, rușii folosesc așa-numitele «porturi de drone» din regiunea Oryol, precum și zone precum teritoriul Aeroportului din Donețk”, au declarat oficialii serviciilor de informații.

Conform datelor publicate anterior de Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina, Geran-5 are o greutate maximă la decolare de aproximativ 850 kg, o viteză de croazieră de 450–600 km/h, o durată de zbor de până la două ore și o rază de acțiune de până la 950 km.

Altitudinea maximă de zbor este oficial menționată ca fiind de până la 6 km, deși utilizarea reală înregistrată a variat între 200 de metri și 3 km.

Geran-5 utilizează, de asemenea, mai multe componente similare cu cele găsite la alte UAV-uri rusești din serie, inclusiv sistemul de navigație prin satelit Kometa-M12 cu o antenă cu 12 elemente.

