„Rusia ne inspiră” în acest război, afirmă președintele Iranului

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Foto: Profimedia
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lăudat alianța țării sale cu Rusia, afirmând că aceasta contribuie la efortul de război, relatează Sky News.

„Mesajele președintelui Putin și sprijinul poporului rus ne inspiră în acest război”, a scris el pe rețelele de socializare.

„În numele poporului iranian, mulțumesc guvernului și poporului rus”, a continuat Pezeshkian.

Într-o postare ulterioară, Pezeshkian a afirmat că relațiile din trecut din această regiune „s-au transformat, iar noi legături se formează”.

Întrebat despre sprijinul Moscovei pentru Teheran, secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat reporterilor că, în opinia sa, Rusia se concentrează în primul rând pe războiul cu Ucraina, mai degrabă decât pe sprijinirea Iranului.

Cu toate acestea, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a afirmat că toate dovezile au determinat Franța să creadă că Rusia sprijină efortul militar al Iranului împotriva țintelor americane din Orientul Mijlociu.

Anterior, ministrul britanic al Apărării a declarat pentru Sky News că Rusia „aproape sigur” oferea instruire și împărtășea informații cu Iranul înainte de război.

Vladimir Putin a transmis un mesaj Iranului și conducerii sale sâmbătă, când a spus că Moscova rămâne „un prieten loial și un partener de încredere al Teheranului”, potrivit unui comunicat al Kremlinului.

Joi, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că furnizează Iranului informaţii care sunt folosite „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu, îndemnând Washingtonul să exercite mai multă presiune asupra Moscovei.

„Constatăm că Rusia ajută Iranul cu informaţii pentru a ţinti americani, pentru a ucide americani, iar Rusia furnizează acum şi drone Iranului, astfel încât să poată ataca ţările vecine, precum şi bazele militare americane”, a susţinut estona Kaja Kallas în faţa presei.

„Dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să înceteze, (...) ea trebuie să exercite o presiune asupra Rusiei astfel încât aceasta să nu poată ajuta Iranul în acest sens”, a indicat şefa diplomaţiei UE.

Rusia a condamnat atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra aliatului său, Iranul, dar a evitat să-l critice prea mult pe preşedintele american Donald Trump, probabil pentru a căuta să-şi menţină deschise canalele de negociere cu Washingtonul în ce priveşte războiul din Ucraina, război în timpul căruia Putin a acuzat SUA şi alte ţări occidentale susţinătoare ale Ucrainei că furnizează acesteia informaţii despre armata rusă obţinute cu ajutorul sateliţilor şi avioanelor-spion.

De asemenea, a mai remarcat Putin, în atacurile ucrainene asupra ţintelor ruse, localizarea şi direcţionarea rachetelor către acestea nu pot fi realizate de armata ucraineană fără implicarea ţărilor care i-au furnizat respectivele rachete.

