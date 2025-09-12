Live TV

Rusia neagă că încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova

Maria Zaharova
Maria Zaharova. Foto: Profimedia Images

Rusia a respins acuzațiile autorităților moldovene că ar încerca să intervină în alegerile parlamentare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că aceste acuzații ar fi fără dovezi. Totodată, ea a criticat presupusa implicare a Vestului în treburile interne ale Republicii Moldova, scrie NewsMaker.

„Autoritățile moldovene continuă să acuze fără dovezi Rusia de încercări de a interveni în alegerile viitoare. În același timp, regimul Sandu exercită presiune psihologică asupra populației și intimidează concurenții politici. Vestul, care controlează Moldova cu mâna moartă, continuă să își arate sprijinul necondiționat față de protejații săi. Conform experților moldoveni, se realizează o legitimare efectivă a implicării Vestului în treburile interne ale Moldovei. În acest context, afirmațiile fără dovezi privind presupusa intervenție a Rusiei în procesele electorale par absurde. Ritmul militarizării Republicii Moldova nu scade; militarii moldoveni participă regulat la exerciții comune cu țările NATO”, a declarat Zaharova.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut pe 9 septembrie un discurs în Parlamentul European, în care le-a vorbit eurodeputaților despre lupta Republicii Moldova pentru democrație și tacticile folosite de Federația Rusă pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare de la sfârșitul acestei luni. Maia Sandu s-a adresat și cetățenilor moldoveni, menționând că scopul Kremlinului este oprirea țării din drumul său către UE. Ea i-a îndemnat moldovenii să iasă la vot și să aleagă „un Parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană”.

Maia Sandu a subliniat că, în pofida provocărilor cu care s-a confruntat de la obținerea independenței, Republica Moldova a reușit să rămână un stat democratic.

Ea a subliniat că, de-a lungul timpului, Uniunea Europeană, alături de SUA, au ajutat Moldova să implementeze reforme și să se modernizeze, dând astfel „speranță” cetățenilor moldoveni că locul lor este în UE. Șefa statului a menționat că, odată cu 24 februarie 2022, când Rusia a lansat invazia la scară largă asupra Ucrainei, Republica Moldova a știut că „nu mai poate aștepta”, având nevoie de siguranță, și a depus cererea de aderare la UE câteva zilei mai târziu, iar ulterior a devenit țară-candidată și a deschis negocierile de aderare.

 

 

