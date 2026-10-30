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Rusia nu a reușit să înlocuiască microcipurile americane din rachetele sale. Ucraina cere sancțiuni mai dure

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Racheta rusească S-200 Vega, sistem sol-aer cu rază foarte lungă de acțiune, destinat interceptării țintelor la altitudini medii și mari. Foto: Getty Images
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Rusia continuă să utilizeze microcipuri americane în producția de rachete balistice și de croazieră, deoarece nu a reușit încă să le înlocuiască cu componente rusești, a declarat Vladislav Vlasyuk, reprezentantul președintelui Ucrainei pentru politica sancțiunilor, potrivit agenției Interfax-Ucraina.

„Sunt foarte multe componente americane. În primul rând, în rachetele balistice. De asemenea, în rachetele de croazieră”, a spus el, răspunzând la întrebarea unui corespondent al „Interfax-Ucraina” dacă Rusia continuă să utilizeze componente americane în armamentul său.

El a adăugat că, în 2025, rușii au încercat să înlocuiască microcipurile americane cu cele rusești, dar în 2026 au revenit la microcipurile de fabricație americană.

Vlasyuk a subliniat că componentele americane joacă un rol important în rachetele rusești, în special în asigurarea preciziei și a caracteristicilor acestora.

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El a subliniat, de asemenea, necesitatea unei sincronizări complete a sancțiunilor împotriva producătorilor ruși de armament și a unei activități mai intense a organelor de aplicare a legii pentru investigarea și oprirea livrărilor de microelectronică către Federația Rusă.

Potrivit lui Vlasyuk, în rachetele rusești pot fi identificate componente de producție străină, în special ale unor companii germane, ceea ce indică necesitatea intensificării controlului asupra lanțurilor de aprovizionare.

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Editor : Ana Petrescu

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