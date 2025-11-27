Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte

Rusia nu are drept de veto asupra cererii Kievului de aderare la NATO, a declarat miercuri șeful alianței, Mark Rutte, respingând propunerea de acord de pace lansată de Moscova și Washington, care ar bloca aderarea Ucrainei la alianță, relatează Politico.

„Rusia nu are nici drept de vot, nici drept de veto asupra celor care pot deveni membri NATO”, a declarat Rutte într-un interviu acordat El Pais și publicației germane RND.

Tratatul de la Washington, care a stat la baza înființării alianței, „permite aderarea oricărei țări din zona euro-atlantică”, a adăugat el.

Comentariile lui Rutte vin în urma unui plan al SUA de a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei, care a fost divulgat săptămâna trecută și care includea prevederea că NATO este de acord „să nu accepte Ucraina în niciun moment în viitor”.

Planul în 28 de puncte a fost modificat între timp într-unul în 19 puncte, care diluează unele dintre elementele sale cele mai pro-ruse. O propunere europeană alternativă renunță la ideea excluderii Ucrainei din NATO.

Aliații NATO au ezitat să invite imediat Ucraina să adere la organizație, dar membrii au convenit anul trecut că cererea Kievului era „ireversibilă”, o declarație pe care Rutte a repetat-o de atunci, în ciuda opoziției față de aderarea țării din partea lui Donald Trump și a altor state membre.

Secretarul general al NATO a recunoscut că mai mulți „aliați se opun în prezent aderării Ucrainei”.

Rutte a declarat că actualul plan de pace, care a fost elaborat în urma discuțiilor diplomatice mai ample de duminică de la Geneva, oferă „o bază solidă pentru discuții ulterioare”, dar a adăugat că orice propunere va necesita „discuții separate, paralele” cu NATO „pe anumite teme”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că orice decizie privind aderarea Ucrainei la UE sau la alianță nu ar trebui luată în mod unilateral.

„Nimic despre Europa fără Europa, nimic despre NATO fără NATO”, a declarat ea în fața deputaților din Parlamentul European.

Rusia, o amenințare pentru Europa

Rutte a mai spus că alianța va livra arme în valoare totală de 5 miliarde de dolari Ucrainei, în cadrul unui program condus de NATO prin care aliații europeni vor cumpăra arme americane pentru Kiev „până la sfârșitul acestui an”.

Până în prezent, unsprezece țări au contribuit la cinci pachete de 500 de milioane de dolari, ca parte a programului PURL, iar un al șaselea pachet este așteptat în zilele următoare. Restul banilor vor proveni dintr-o combinație de pachete viitoare și plăți în afara ciclului, potrivit unei persoane familiarizate cu subiectul, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre acest subiect sensibil.

Rutte a avertizat că Moscova nu va înceta să pună în pericol securitatea Europei, chiar dacă va accepta un acord de pace. „Rusia va continua să reprezinte o amenințare pe termen lung pentru mult timp”, a spus el.

Editor : C.L.B.