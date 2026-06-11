Rusia „nu caută un conflict”, spune comandantul Forţelor aliate din Europa: „Înțelege că, dacă ar încerca ceva, nu ar avea succes”

Comandantul Forţelor aliate din Europa a declarat că Rusia „nu caută un conflict”, în ciuda îngrijorării aliaților europeni cu privire la potențialele lacune de securitate generate de planurile Washingtonului de a retrage resurse militare cheie, relatează Financial Times.

Întrebat joi despre posibilitatea unui atac rus asupra statelor baltice, generalul Alexus G. Grynkewich a declarat că rolul său este de a se asigura că forța de descurajare a NATO rămâne credibilă și că Moscova înțelege că nu poate avea succes pe plan militar împotriva alianței.

„Am analizat cu mare atenție informațiile”, a declarat Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în cadrul unei mese rotunde la Salonul Aeronautic ILA de la Berlin. „Rusia nu caută un conflict... Înțeleg noțiunea de «alianță defensivă» și înțeleg că dispunem de o serie de avantaje asimetrice”.

Declarațiile sale vin într-un moment în care Statele Unite intenționează să reducă capacitățile militare pe care le alocă Modelului de Forță al NATO, ansamblul de forțe și echipamente al alianței care pot fi mobilizate în termen de 10, 30 și 180 de zile ca răspuns la o situație de criză.

Această evaluare contrastează cu îngrijorările tot mai mari din statele baltice, potrivit cărora o prezență militară redusă a SUA ar putea slăbi capacitatea de descurajare a NATO și ar putea modifica calculele Moscovei.

Grynkewich, care conduce și Comandamentul European al SUA, a declarat că „sarcina” sa este să se asigure că „Rusia înțelege că, dacă ar încerca ceva în statele baltice, nu ar avea succes. Și pentru că știu că nu vor avea succes, nu își vor asuma un astfel de risc”.

El a adăugat: „Când oamenii mă întreabă: «Ești pregătit să lupți în seara asta?», răspund: «Absolut»”.

Printre forțele americane care ar putea fi retrase se numără un grup de luptă al unui portavion american și toate submarinele capabile să lanseze rachete de croazieră, precum și o serie de avioane de patrulare maritimă de tip Poseidon, avioane de realimentare în zbor și avioane de vânătoare de tip F-16 și F-15E, potrivit ziarului german Die Welt.

Aceste reduceri fac parte dintr-o serie mai amplă de măsuri întreprinse de președintele Donald Trump pentru a reorienta resursele SUA către Asia și emisfera vestică. Washingtonul a anunțat deja planuri de retragere a 5.000 de soldați din Germania și de anulare a desfășurării unui batalion de artilerie cu rază lungă de acțiune, a cărui sosire în țară era prevăzută pentru sfârșitul acestui an.

„Este vorba despre o serie de capacități aeriene și maritime de care noi, Statele Unite, avem nevoie în cazul apariției unei situații de criză în Pacific”, a declarat Grynkewich joi, confirmând pentru prima dată aceste reduceri.

În calitate de comandant al NATO, el a declarat că elaborează în prezent planuri de urgență „privind ce am putea avea, în anumite condiții, sau ce am putea să nu avem”, a spus el.

„Pe termen scurt, trebuie să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem achiziționa rapid, le putem pune în funcțiune rapid și pe care le putem extinde rapid și menține pe termen lung. Iar acest lucru este valabil și pentru sistemele de foc cu rază lungă de acțiune”.

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a calificat drept „absurdități” temerile exprimate în Europa cu privire la un eventual atac al Rusiei asupra țărilor NATO. „Este o provocare deliberată menită să creeze o amenințare care nu există în realitate și să determine populațiile țărilor respective să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare”, a declarat el. „Este pur și simplu absurd. Ar fi amuzant dacă nu ar fi atât de trist”.

Grynkewich, care a participat la negocierile conduse de SUA pentru a media un armistițiu între Rusia și Ucraina, a declarat că forțele ucrainene „rezistă cu siguranță” pe câmpul de luptă.

„Ucrainenii se descurcă destul de bine”, a spus el. „Când rușii avansează, înaintează cu greu, iar acest lucru vine cu un număr incredibil de mare de victime din partea Rusiei. Liniile frontului sunt relativ stabile”.

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Editor : A.M.G.