Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
Karol Nowacki, rostindu-și discursul la parada militară de la Varșovia. Foto: Profimedia
Victoria pe Vistula

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Rusia nu este invincibilă, dar rămâne o „amenințare constantă” la adresa securității poloneze. Karol Nawrocki a făcut aceste declarații în timpul ceremoniilor de aniversare a înfrângerii istorice a forțelor sovietice în bătălia de la Varșovia din 1920. La 15 august, capitala Poloniei a găzduit o paradă militară de amploare pentru a marca Ziua Forțelor Armate și pentru a marca victoria care a contribuit la asigurarea independenței Republicii Polone, aflată la începuturile sale, scrie TVPWorld.

Adresându-se mulțimii adunate la eveniment, Nawrocki a afirmat că istoria oferă lecții valoroase. 

„Victoria asupra bolșevicilor din 1920 ne-a învățat o lecție importantă. Ne-a învățat că Rusia neoimperială de astăzi, orice Rusie – pentru că Rusia de astăzi nu este cu mult diferită de predecesoarea sa sovietică – nu este invincibilă”, a spus el. „Asta ne spun eroii din 1920. Și vreau ca ofițerii și soldații noștri de astăzi să audă acest lucru. Rusia nu este invincibilă”, a spus președintele recent învestit în funcție.

Președintele a continuat să descrie Rusia ca pe o amenințare și a făcut referire la eforturile continue ale Poloniei de a-și consolida capacitatea militară.

„Desigur, Rusia este o amenințare constantă, și asta s-ar putea să nu se schimbe”, a spus el. „Dar voi continua să spun că istoria noastră, memoria noastră colectivă și eforturile noastre de modernizare trebuie să ne facă să credem că suntem gata să ne consolidăm potențialul, că putem să ne simțim în siguranță și că principalul nostru dușman nu este invincibil”, a continuat Nawrocki.

Noul președinte conservator polonez declară că va depune eforturi pentru ca efectivele armatei poloneze să fie majorate de la 300.000 de soldați, cât era prevăzut inițial, la jumătate de milion, potrivit Visegrad24.

Cuvintele sale vin în contextul în care Donald Trump se întâlnește cu Vladimir Putin pentru discuții cruciale despre Ucraina. În trecut, spre deosebire de Nawrocki, președintele american a sugerat că Rusia câștigă întotdeauna războaiele, comentarii care ar putea indica faptul că el crede că Ucraina nu are nicio șansă de a câștiga și, prin urmare, ar trebui să facă pace. 

Anterior, președintele Nawrocki a depus flori la Monumentul Józef Piłsudski din Varșovia, în onoarea comandantului care a condus forțele poloneze la victorie în bătălia de la Varșovia.

Forțe aliate din Statele Unite, România și Franța au participat la parada militară din Varșovia.

Victoria pe Vistula

În încercarea de a declanșa revoluții comuniste pe tot continentul, forțele sovietice au atacat Varșovia pe 12 august. Timp de trei zile. Pe 14 august, Polonia a ripostat cu o victorie la Ossów, pe care mulți istorici o consideră un moment decisiv. 

Până pe 16 august, faza defensivă era cu adevărat terminată, iar unitatea lui Piłsudski a lovit Armata Roșie în flanc și a avansat 70 de kilometri în 36 de ore. Disciplina Armatei Roșii s-a prăbușit, iar trupele au început să se retragă în dezordine. Varșovia fusese salvată.

Se știe că aproximativ 4.500 de soldați polonezi au murit, iar aproximativ 10.000 sunt dați dispăruți. Pentru sovietici, rezultatele au fost mult mai grave. Se știe că au murit aproximativ 10.000 de soldați, iar alți 65.000 au fost luați prizonieri. 

Data a devenit un simbol al mândriei naționale și o sărbătoare a armatei. Principalele comemorări din acest an au loc la Varșovia și pe Peninsula Hel, cu expoziții de echipamente militare moderne și omagii aduse soldaților căzuți la datorie.

