„Rusia nu este încă suficient de puternică” pentru a ataca o țară NATO, afirmă șeful armatei poloneze

Data publicării:
National Security Council With Poland's President Karol Nawrocki, Warsaw - 11 Sep 2025
Generalul Wiesław Kukuła. Foto: Profimedia

Șeful Statului Major General al Armatei Poloneze, generalul Wiesław Kukuła, a declarat că Rusia nu are suficientă putere pentru a ataca o țară NATO, dar rămâne imprevizibilă. În acest context, el a făcut apel la populație să rămână calmă, scrie TVPWorld.

În cadrul unui interviu acordat canalului de știri TVP Info, Kukuła a adăugat că incursiunea dronelor de săptămâna trecută pe teritoriul polonez a avut scopul de a destabiliza societatea și de a provoca diviziuni în sânul acesteia.

„Dacă intenția sa era să provoace teamă, atunci Federația Rusă și-a atins obiectivele”, a spus el.

„Rusia nu este încă suficient de puternică, dar rămâne imprevizibilă și nu și-a schimbat intențiile, ceea ce înseamnă că încă ne percepe ca pe o amenințare”, a spus Kukuła. „Ea continuă să încerce să ne atragă în sfera sa de influență. Acest lucru înseamnă că, dacă circumstanțele sunt favorabile sau dacă este suficient de puternică, ar putea într-adevăr să utilizeze instrumente militare pentru a-și atinge obiectivele politice.” 

Generalul a respins, de asemenea, speculațiile potrivit cărora dronele ar fi avut ca țintă aeroportul Rzeszów din sud-estul Poloniei, care este un important nod logistic pentru aprovizionarea Ucrainei.

„Nu au vizat Rzeszów sau împrejurimile sale”, a spus el. 

„Marea majoritate a acestor drone nu erau înarmate”, a continuat el, adăugând că „dronele aveau o puternică încărcătură emoțională menită să inflameze opinia publică poloneză, să submineze încrederea în forțele armate și să ne divizeze”. 

 

 

 

