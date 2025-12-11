Live TV

Rusia nu poate produce avioane militare avansate cu tehnologia sa. Ocolește sancțiunile europene și le construiește cu piese importate

Data publicării:
Avionul de vânătoare Su-57 - „Felon”.
Avionul de vânătoare Su-57 - „Felon”. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce nu poate să producă Rusia singură Cum ocolește sancțiunile OKBM, adăugată pe lista de sancțiuni a UE

Documente interne scurse dintr-o companie rusă de componente aerospațiale oferă o perspectivă rară asupra modului în care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile internaționale. De asemenea, dezvăluie că Rusia continuă să depindă de utilaje produse în străinătate pentru construirea celor mai avansate avioane militare ale sale, relatează Kyiv Post.

Investigația, publicată de InformNapalm și citată de Kyiv Post, arată că firma rusească OKBM depinde masiv de mașini-unelte importate pentru fabricarea unor piese folosite atât la avionul de vânătoare Su-57 („Felon”, în codificare NATO), cât și la bombardierul strategic de nouă generație PAK DA Poslannik, aflat în dezvoltare.

Deși Moscova susține public că a înlocuit tehnologia occidentală cu produse interne prin programe de „substituire a importurilor”, documentele arată că Rusia a continuat să obțină utilaje esențiale din Taiwan, Serbia și alte state, folosind canale de achiziție sprijinite de stat.

Ce nu poate să producă Rusia singură

Fișierele scurse includ documentație tehnică pentru componente critice ale aeronavelor: Pentru bombardierul PAK DA, OKBM a proiectat articulații mecanice specializate (80RSh115/80RSh) folosite la acționarea trapei compartimentului intern de armament. Pentru Su-57, compania produce balamale Rsh-65, tot pentru mecanismele compartimentului intern de arme.

Deși sunt piese mici, rolul lor este crucial: orice defecțiune ar afecta capacitatea avionului de a lansa armament sau de a controla semnalul radar.

Documentele scurse confirmă că OKBM este implicată oficial în aceste programe prin contracte cu statul. Ele mai arată că aceleași tipuri de mecanisme sunt folosite și la alte modele de aeronave, ceea ce indică faptul că Rusia încearcă să concentreze producția în câteva fabrici-cheie din industria sa aerospațială.

Cum ocolește sancțiunile

În ciuda declarațiilor Kremlinului că Rusia își poate produce singură echipamentele, documentele interne ale companiei arată contrariul. OKBM nu are utilajele necesare pentru a fabrica piese de mare precizie și depinde în continuare de mașini CNC importate din străinătate. Printre acestea se află echipamente fabricate în Taiwan și Serbia – esențiale pentru construcția componentelor avioanelor militare.

Evaluările interne arată că industria rusească de mașini-unelte nu poate atinge nivelul de precizie necesar pentru componente aeronautice. După 2022, retragerea producătorilor globali a creat blocaje majore, iar OKBM a încercat să le depășească prin mecanisme de achiziție susținute de stat.

Documentele nu explică exact traseul prin care utilajele au ajuns în Rusia, însă simpla lor prezență în uzine indică ocolirea eficientă a restricțiilor.

Evaluările interne indică: lipsa utilajelor potrivite, acces limitat la producători internaționali, întârzieri cauzate de sancțiuni. Aceste probleme afectează direct producția pentru PAK DA și Su-57 – programe prezentate de Kremlin drept dovada rezilienței industriei sale militare.

Documentele scurse sugerează contrariul: Rusia nu își poate fabrica cele mai avansate aeronave fără utilaje străine.

OKBM, adăugată pe lista de sancțiuni a UE

Pe 23 octombrie 2025, Uniunea Europeană a adăugat compania OKBM pe lista sa de sancțiuni, în cadrul celui de-al 19-lea pachet. Decizia a venit după ce documentele scurse au arătat că firma are un rol important în producția de armament avansat din Rusia și că folosește utilaje aduse din străinătate, deși acestea sunt interzise prin embargo.

InformNapalm spune că deține încă zeci de gigabytes de documente care nu au fost publicate și care ar detalia și alte operațiuni de achiziție și producție.

Cazul „OKBMLeaks” arată clar că Rusia își crește producția militară, dar rămâne vulnerabilă, industria sa de apărare depinde de echipamente de precizie pe care nu le poate construi singură,
sancțiunile afectează producția, însă Moscova încă găsește modalități de a obține tehnologie restricționată. Scurgerea de informații oferă o dovadă rară, directă, despre cum reușește Rusia să ocolească sancțiunile, chiar din interiorul propriilor fabrici.

Iar întrebarea centrală, spun investigatorii, abia începe să aibă contur: cum ajung utilajele străine, interzise prin sancțiuni, în fabricile care produc armele de ultimă generație ale Rusiei?

InformNapalm afirmă că restul arhivei interne, încă nepublicată, ar putea oferi răspunsurile.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Digi Sport
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati-harta
„Era «garanției de securitate» s-a încheiat”: Atacurile lui Donald Trump obligă Europa să grăbească planurile de apărare post-America
lukoil
SUA permit prelungirea negocierilor pentru Lukoil. Care este noul termen stabilit de americani
Roblox
Copiii ruși amenință că părăsesc țara după închiderea Roblox. Autoritățile, în alertă, vor „o versiune internă, cât mai repede”
roi de drone care zboară pe deasupra unor tancuri
Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă
Debarcare pasageri Aroflot
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
ilie bolojan inquam george calin
Premierul spune că bugetul de stat pe anul viitor va fi adoptat la...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
Ultimele știri
Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”
Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara
Când este obligat medicul de familie să ofere consultații la domiciliu. Cum pot pacienții să solicite vizita
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De...
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție fermă după ancheta Recorder: „O mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie!” De...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema
Newsweek
Țara unde românii iau a 14-a pensie de 650€. Acasă, pensionarii au primit 400 lei bonus. Indexarea, anulată
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț