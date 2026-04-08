Live TV

Rusia nu se mai ascunde în alegerile din Ungaria. Viktor Orban mizează pe discurs anti-Ucraina, Putin îi întoarce favorul

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Viktor Orban și Vladimir Putin. Foto Getty Images
Din articol
Cooperare deschisă cu Rusia și ostilitate față de UE Înregistrări controversate și temeri privind manipularea campaniei

Premierul Viktor Orban a transformat ostilitatea față de Ucraina într-un pilon central al campaniei electorale, iar influența Rusiei în alegerile din Ungaria devine tot mai vizibilă, susțin analiștii citați de The New York Times. Cu doar câteva zile înaintea scrutinului din 12 aprilie, considerat decisiv pentru viitorul său politic, Moscova pare hotărâtă să îi întoarcă favorul, în timp ce sprijinul extern pentru liderul ungar se manifestă deschis, atât din partea lui Vladimir Putin, cât și a unor aliați politici din Statele Unite.

În cei patru ani de război din Ucraina, Ungaria a încercat în mod repetat să submineze acțiunile Uniunii Europene împotriva Rusiei. Budapesta a făcut lobby pentru diluarea sancțiunilor, s-a opus ajutorului pentru Kiev și a blocat recent un împrumut european de zeci de miliarde de dolari destinat Ucrainei.

Președintele României, Nicușor Dan, a criticat anterior blocajul provocat de Ungaria asupra ajutorului financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a afirmat că România va susține orice soluție juridică propusă de Comisia Europeană pentru depășirea impasului.

În acest context, sprijinul extern pentru Orbán devine tot mai vizibil. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, asigurându-l că livrările de petrol vor continua, în pofida războiului din Iran și a boicotului energetic impus de majoritatea statelor UE.

De asemenea, Donald Trump i-a oferit lui Orbán „sprijinul său complet și total”, iar vicepreședintele JD Vance vizitează Budapesta pentru a-l susține într-o cursă electorală pe care sondajele arată că ar putea-o pierde.

Cooperare deschisă cu Rusia și ostilitate față de UE

Deși adversarii lui Orbán au căutat dovezi ale unei ingerințe ruse clandestine, analiștii spun că acest lucru nici nu mai este necesar, deoarece colaborarea dintre Moscova și guvernul ungar este, în mare parte, vizibilă.

Povestea este mai puțin despre o interferență secretă a Rusiei și mai mult despre o cooperare deschisă cu autoritățile noastre în ceea ce privește mesajele anti-ucrainene, cooperarea energetică și ostilitatea față de Uniunea Europeană”, a declarat Péter Kreko, directorul Political Capital.

Este ceva fără precedent într-o alegere europeană”, a adăugat acesta.

Autoritățile ungare au preluat și amplificat narativele rusești, prezentându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept principala amenințare.

Imaginea acestuia apare pe panouri publicitare în toată țara, alături de liderul opoziției, Péter Magyar, sub mesajul: „Sunt periculoși! Să-i oprim. Doar Fidesz pe 12 aprilie.”

Tensiunile au crescut după ce ministrul de externe a sugerat că Ucraina ar putea încerca sabotarea unei conducte de gaz. Ulterior, Viktor Orbán a convocat o ședință de securitate și a trimis trupe pentru protejarea infrastructurii critice.

Opoziția se teme că astfel de episoade ar putea fi folosite pentru a crea panică și a influența votul.

Retorica amintește de un scenariu prezentat anterior de serviciul de informații externe al Rusiei, SVR, care susținea că Ucraina și Uniunea Europeană ar încerca să îl răstoarne pe Orbán.

Regimul Zelenski face munca murdară”, se arată în declarația serviciului rus.

Înregistrări controversate și temeri privind manipularea campaniei

Suspiciunile au fost amplificate după publicarea unei înregistrări a unei convorbiri dintre Szijjártó și ministrul rus Serghei Lavrov. În discuție, oficialul ungar afirma că încearcă să obțină ridicarea sancțiunilor pentru persoane apropiate Kremlinului.

Vom face tot posibilul pentru a o scoate de pe listă”, spune Szijjártó în înregistrare. La final, acesta adaugă: „Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră.”

Reacțiile nu au întârziat. Premierul Irlandei, Micheál Martin, a declarat că situația confirmă „ceea ce mulți suspectau — că guvernul ungar a acționat în interesul Rusiei în cadrul Uniunii Europene de ceva timp”.

În paralel, campania lui Orbán s-a concentrat tot mai mult pe atacuri la adresa opoziției și pe alimentarea ostilității față de Ucraina și Bruxelles, în încercarea de a mobiliza electoratul, așa cum s-a întâmplat și la alegerile din 2022.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a evitat în mare parte subiectul Ucraina, preferând să invoce trecutul tensionat al Ungariei în relația cu Rusia.

Alegerile vor decide dacă putem trăi într-o țară cu adevărat suverană, cu adevărat liberă, cu adevărat independentă și europeană”, a spus acesta, subliniind că rezultatul depinde „nu de Teheran, nu de Bruxelles, nu de Ucraina, ci doar de voi”.

Potrivit analiștilor, colaborarea „evidentă” dintre guvernul ungar și Rusia a făcut ca scrutinul să fie deosebit de vulnerabil la propagandă.

Un episod recent a ilustrat acest lucru: două vehicule bancare ucrainene au fost oprite în Ungaria, iar presa apropiată de Fidesz a susținut că transportau fonduri ilegale pentru opoziție. Imaginile publicate ulterior, cu lingouri de aur și bani, s-au dovedit suspecte — insignele polițiștilor erau scrise în alfabet chirilic, semn că fotografiile ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

