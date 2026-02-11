Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump, afirmă Kremlinul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, a relatat presa de stat rusă, citată de Kyiv Post.

Trump a declarat reporterilor la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, luna trecută, că președintele rus Vladimir Putin a acceptat invitația sa de a se alătura consiliului condus de SUA care asigură supravegherea internațională pentru reconstrucția teritoriului palestinian Gaza.

„Nimeni din Kremlin”, a spus Peskov, când a fost întrebat cine va participa. „Tema Consiliului este încă studiată de Ministerul Afacerilor Externe.”

Trump a declarat despre Putin la 21 ianuarie că „a fost invitat și a acceptat. Mulți oameni au acceptat”.

De fapt, președintele SUA pare să fi avut dificultăți în a găsi membri pentru consiliul său, care nu include niciunul dintre aliații tradiționali ai Americii din Europa de Vest.

Deși, potrivit unor informații, au fost invitate cel puțin 50 de țări, doar 19 țări au acceptat să semneze carta, printre care Belarus, Ungaria și Arabia Saudită.

Aliații europeni au criticat planul, temându-se că rolul său va fi mai extins decât a anunțat inițial Trump, ceea ce ar putea submina instituțiile existente.

„Avem îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din carta Consiliului pentru Pace legate de domeniul său de aplicare, guvernanța sa și compatibilitatea sa cu Carta ONU”, a declarat șeful Consiliului European, Antonio Costa, pe 23 ianuarie.

România a fost, la rândul ei, invitată, dar președintele Nicușor Dan a declarat că nu a confirmat participarea. Șeful statului salută „eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, dar condiționează participarea la reuniune de rezultatul consultărilor tehnice. El a explicat, duminică, pe Facebook, că autoritățile române caută să clarifice dacă prevederile Cartei Consiliului „pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a mai transmis el.

Anterior, Nicușor Dan precizase că procesul de analiză a Cartei poate dura „săptămâni, chiar luni” și a explicat că modul în care a fost redactat documentul inițial a ridicat probleme de compatibilitate cu tratatele internaționale și chiar cu constituțiile unor țări partenere.

Informația că România a fost invitată la reuniunea inaugurală a acestui organism a fost confirmată inițial de surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Invitația oficială a fost transmisă printr-o scrisoare pe 18 ianuarie. Invitația vine și cu o factură de achitat: o taxă de un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent.

