Rusia pare că pregătește o nouă escaladare a războiului din Ucraina (Bloomberg)

Rusia pare să se pregătească pentru o nouă escaladare a conflictului din Ucraina, pe fondul blocajului în care au ajuns eforturile de negociere a încetării războiului, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile de la Moscova, citate de Bloomberg.

Se pare că Kremlinul ia în calcul lansarea unor atacuri mai intense cu rachete balistice convenționale împotriva Kievului și a infrastructurii din alte orașe ucrainene.

Oficialii ruși consideră din ce în ce mai mult că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, instalațiilor logistice și altor ținte de pe teritoriul Rusiei sunt posibile datorită sprijinului NATO.

Această schimbare de atitudine survine după ce negocierile susținute de SUA nu au reușit să ducă la un acord. Moscova continuă să ceară concesii din partea Ucrainei, inclusiv teritoriul din Donețk, în timp ce Kievul a respins aceste condiții. Se pare că așteptările privind viitoarele contacte diplomatice dintre SUA și Rusia sunt scăzute.

Escaladarea are loc pe fondul unui schimb tot mai intens de lovituri aeriene. Ucraina a vizat infrastructura petrolieră și logistică rusă, în timp ce Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri ucrainene.

Stocul limitat de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană al Ucrainei rămâne, în acest context, un motiv de îngrijorare.

Editor : M.C