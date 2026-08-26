Live TV

Rusia pare că pregătește o nouă escaladare a războiului din Ucraina (Bloomberg)

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia pare să se pregătească pentru o nouă escaladare a conflictului din Ucraina, pe fondul blocajului în care au ajuns eforturile de negociere a încetării războiului, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile de la Moscova, citate de Bloomberg.

Se pare că Kremlinul ia în calcul lansarea unor atacuri mai intense cu rachete balistice convenționale împotriva Kievului și a infrastructurii din alte orașe ucrainene.

Oficialii ruși consideră din ce în ce mai mult că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, instalațiilor logistice și altor ținte de pe teritoriul Rusiei sunt posibile datorită sprijinului NATO.

Această schimbare de atitudine survine după ce negocierile susținute de SUA nu au reușit să ducă la un acord. Moscova continuă să ceară concesii din partea Ucrainei, inclusiv teritoriul din Donețk, în timp ce Kievul a respins aceste condiții. Se pare că așteptările privind viitoarele contacte diplomatice dintre SUA și Rusia sunt scăzute.

Escaladarea are loc pe fondul unui schimb tot mai intens de lovituri aeriene. Ucraina a vizat infrastructura petrolieră și logistică rusă, în timp ce Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice și a altor infrastructuri ucrainene.

Stocul limitat de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană al Ucrainei rămâne, în acest context, un motiv de îngrijorare.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dragos pislaru
1
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Steag China
3
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
4
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
bancnote de 100 de lei
5
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Petrolier rusesc
India e forțată să reducă importurile de petrol din Rusia și să caute alternative de aprovizionare (Bloomberg)
Mojtaba Khamenei
„Nu cred că e mort”. Trump afirmă că liderul iranian Mojtaba Khamenei este încă în viață
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare la summitul OCS din Kârgâzstan.
Preşedintele Iranului se va întâlni cu Vladimir Putin săptămâna viitoare. Vor semna un memorandum de 25 de miliarde de dolari
Donald Trump.
Trump spune că „ar putea rezulta ceva” din vizita şefului CIA la Moscova. Explicațiile președintelui SUA
Andy Burnham
Londra se pregătește pentru un atac rus: „O vor face, este inevitabil.” Rezerve de apă și conserve, precum și un nou „manual”
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu și Bolojan se ceartă pe legea salarizării: „Guvernul avea o...
medicine
Asociațiile Bolnavilor de Cancer: În 24 de ore, am identificat 3...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Deputații au adoptat proiectul privind închiderea operațională și...
Ultimele știri
Traian Băsescu: „Ce ne arată PNRR? Iertaţi-mi vorba urâtă, multă prostie”
Trei arestări după un scandal la Maternitatea Braşov. Totul ar fi pornit de la o pacientă care i-a cerut colegei de salon să se spele
România a primit primii bani din programul de apărare SAFE, a anunțat Comisia Europeană. Reacția Guvernului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
VIDEO EXCLUSIV | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat
Fanatik.ro
„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!”
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte...
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului