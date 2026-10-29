Rusia pregătește evacuarea civililor din Oleşki. Au început operațiunile de deminare a drumurilor

Kremlinul se aşteaptă ca joi sau vineri să înceapă evacuarea civililor din oraşul ucrainean Oleşki şi furnizarea de ajutor umanitar celor care aleg să rămână acolo, a declarat joi purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov. Între timp, Ministerul rus al Apărării afirmă că desfăşoară operaţiuni de deminare a căilor de acces în acest oraş, situat în partea ocupată de Rusia a provinciei ucrainene sudice Herson, unde Ucraina şi Rusia au acceptat un armistiţiu umanitar la iniţiativa primei doamne a SUA, Melania Trump.

„Ne aşteptăm ca încă de astăzi sau mâine rezidenţii să poată primi ajutor umanitar fără obstacole şi în siguranţă, iar aceia care doresc să poată pleca din localitate”, a afirmat Peskov la postul de televiziune Zvezda al armatei ruse, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

El a insistat că armistiţiul a fost convenit doar pentru sectorul de front de la Oleşki şi pentru cel din zona oraşului Herson, capitala regiunii omonime, conform iniţiativei impulsionate Melania Trump.

Operaţiunea umanitară a început astăzi la Oleşki, dar ruta de acces este foarte complicată şi sunt în desfăşurare operaţiuni de deminare, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Despre aceste operaţiuni a oferit detalii Ministerul rus al Apărării, conform căruia geniştii săi din grupul militar Nipru „desfăşoară operaţiuni de recunoaştere şi curăţare a arterelor pentru a asigura siguranţa rutelor de tranzit către localitatea Oleşki”.

„Densitatea minelor este mare, dar facem progrese”, a mai menţionat comandamentul militar rus pe canalul său de Telegram, unde a postat un videoclip al operaţiunilor.

Drumurile adiacente oraşului sunt curăţate de muniţii neexplodate şi mine „în principal de fabricaţie occidentală, care au fost dispersate sau amplasate de drone inamice şi nu pot fi dezactivate”, astfel că geniştii le distrug la faţa locului, explică ministerul rus.

Înaltul comisar rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova, a plecat joi spre Herson pentru a finaliza detaliile operaţiunii de evacuare. Ea a declarat că menţine un contact constant cu omologul său ucrainean, Dmitro Lubineţ, pentru coordonarea implementării acordului.

Editor : C.S.