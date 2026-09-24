Rusia pregătește racheta Dan-T, arma-surpriză din anii '90 care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina

Strategia militară a Kremlinului poate fi uneori surprinzătoare. În timp ce Moscova urmărește cu interes cele mai noi tehnologii militare, industria rusă de apărare intenționează să fabrice, până în 2027, până la 14.000 de exemplare ale rachetei de croazieră Dan-T. O mică precizare: prototipul acesteia datează din secolul trecut, relatează slate.fr.

Dan-T a avut o istorie atipică. Denumită inițial Dan-M, era o dronă cu reacție dezvoltată la începutul anilor 1990 de biroul rus Sokol. Această tehnologie a fost concepută pentru a imita rachetele de croazieră americane Tomahawk și pentru a antrena sistemele de apărare aeriană, așa cum detaliază un articol de pe site-ul ucrainean Euromaidan Press.

Însă versiunea din 2027 beneficiază de câteva optimizări: sistemul de recuperare cu parașută a fost eliminat. În locul acestuia, inginerii au prevăzut echiparea aparatului cu o ogivă de 135 de kilograme. Arma are o rază de acțiune de 500 de kilometri și se ghidează autonom prin satelit și navigație inerțială, fără a necesita o legătură cu un operator.

Producția ar putea începe în curând

Obiectivul Rusiei este de a produce suficiente rachete pentru a putea bombarda orașele ucrainene. Până la 2.000 de exemplare ar putea ieși din fabrică până la sfârșitul anului, înainte de o accelerare puternică în 2027, potrivit agenției de presă RBC-Ucraina. Aceste rachete îl îngrijorează pe Dmitro Putiata, un veteran militar ucrainean, care prezice „un număr foarte mare de probleme” legate de rachetele Dan-T. Experții se tem în special de o utilizare masivă a acestor rachete: lansate în număr mare, acestea ar putea pune la grea încercare apărarea aeriană a Kievului.

Tehnologia are încă un atu: costul de producție. Dan-T ar fi cu până la 35% mai ieftin decât sistemul Banderol, la aceeași eficiență tehnică. Pe termen lung, ar putea chiar să-l înlocuiască. În prezent, Moscova produce aproximativ optzeci de unități de Banderol pe lună.

În viitor, Dan-T ar putea viza vehiculele blindate și infrastructura. Lansate în număr mare, aceste rachete se vor alătura rachetelor Geran și rachetelor de croazieră și balistice care deja satură cerul ucrainean.

În paralel, cele două părți beligerante apelează la inteligența artificială (IA) pentru a-și îmbunătăți strategiile militare.

În august, Ministerul Apărării din Ucraina a afirmat că peste șaptezeci de sisteme utilizate de armată folosesc IA pentru a lovi țintele inamice.

Rusia ar fi dezvoltat, la rândul său, o dronă numită V2U. Susținută de IA, aceasta ar fi capabilă să atace în deplină autonomie. Într-o perioadă în care tehnologiile de vârf se răspândesc rapid, exemplul Dan-T ne reamintește că, uneori, un prototip vechi de peste treizeci de ani poate fi transformat într-o armă de distrugere în masă.

Editor : M.C