Live TV

Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală”

Data publicării:
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025
Kremlinul a calificat inițiativa UE drept ilegală și a amenințat cu represalii. Foto: Profimedia

Rusia are de gând să riposteze împotriva Europei prin naționalizarea și scoaterea la licitație a companiilor occidentale care operează în țară, dacă Bruxelles-ul va decide să confişte activele străine ale Moscovei, a raportat Bloomberg, conform TVP World.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret prin care se introduce o procedură specială pentru vânzarea rapidă a activelor deținute de stat.

Ordinul are drept scop accelerarea vânzării unei game largi de companii, atât rusești, cât și străine, a explicat o persoană familiarizată cu acest subiect.

În cazul în care Uniunea Europeană va decide să confişte activele ruseşti din străinătate, Moscova ar putea răspunde cu măsuri similare, a adăugat sursa.

Sute de companii occidentale își continuă activitatea în Rusia în diverse sectoare, de la sectorul bancar la bunuri de consum, printre care UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International, PepsiCo și Mondelez International, ceea ce le expune potențial la represalii din partea Moscovei.

Măsura vine în contextul în care liderii UE avansează cu planurile de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina.

Inițiativa a câștigat teren după ce președintele american Donald Trump a oprit asistența financiară pentru Ucraina, lăsând Europa să ducă o parte mai mare din povara susținerii efortului de război al țării.

La summitul de miercuri de la Copenhaga, liderii UE și-au exprimat sprijinul pentru acordarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro Kievului, garantat cu fonduri rusești blocate.

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu obstacole juridice și financiare. Dreptul internațional interzice confiscarea directă a activelor suverane, ceea ce înseamnă că UE ar trebui să se asigure că pretențiile Moscovei asupra rezervelor băncii sale centrale rămân recunoscute.

Majoritatea acestor active sunt deținute în Belgia, iar prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat ca alte țări din UE să garanteze că vor împărți riscurile în cazul în care Rusia va riposta.

„Nu există bani gratis. Întotdeauna există consecințe”, a spus acesta joi reporterilor, adăugând: „Le-am explicat ieri colegilor mei că vreau semnătura lor. Dacă luăm banii lui Putin, îi folosim, vom fi cu toții responsabili dacă lucrurile merg prost”.

Kremlinul a calificat inițiativa UE drept ilegală și a amenințat cu represalii.

„În cazul confiscării, va exista o reacție”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Miercuri, el a denunțat planul ca fiind „o confiscare ilegală a proprietății rusești, un furt”. Până în prezent, Rusia s-a abținut de la naționalizarea activelor aparținând firmelor occidentale.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
lacul de acumulare vidraru
2
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii...
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
3
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
4
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
jucatorii de la fcsb se bucura dupa gol
Europa League. LIVE SCORE: FCSB - Young Boys Berna, 0-1 ACUM...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_21218
Nicușor Dan, la Copenhaga: Am discutat despre ingerința Rusiei în...
alexandru rogobete face declaratii
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după...
george simion in parlament
Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%...
Ultimele știri
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine”
Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: E un om încăpăţânat. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede
Nicuşor Dan, despre sistemul informatic folosit de ANAF pentru a depista firmele fantomă: „Ajută la decontarea unei TVA care nu există”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin, la forumul internațional World Atomic Week 2025,
Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk
Areas Liberated From Ukrainian Troops In Donetsk People'S Republic, Russia
Imagini apocaliptice dintr-un oraș pe care rușii „l-au eliberat” în 2023
EU Summit in Copenhagen
Viktor Orban șochează la reuniunea de la Copenhaga: „UE a decis să intre în război”
Bucharest, Romania. 23rd Jun, 2025: Ionut Mosteanu, proposed Minister of Defense, is heard by the specialized committees of the Romanian Parliament. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării
emmanuel macron
Macron: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse. „Este foarte important să transmitem un mesaj clar”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Poţi obţine drept de proprietate după folosirea unui teren ani de zile?
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...