Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală”

Rusia are de gând să riposteze împotriva Europei prin naționalizarea și scoaterea la licitație a companiilor occidentale care operează în țară, dacă Bruxelles-ul va decide să confişte activele străine ale Moscovei, a raportat Bloomberg, conform TVP World.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret prin care se introduce o procedură specială pentru vânzarea rapidă a activelor deținute de stat.

Ordinul are drept scop accelerarea vânzării unei game largi de companii, atât rusești, cât și străine, a explicat o persoană familiarizată cu acest subiect.

În cazul în care Uniunea Europeană va decide să confişte activele ruseşti din străinătate, Moscova ar putea răspunde cu măsuri similare, a adăugat sursa.

Sute de companii occidentale își continuă activitatea în Rusia în diverse sectoare, de la sectorul bancar la bunuri de consum, printre care UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International, PepsiCo și Mondelez International, ceea ce le expune potențial la represalii din partea Moscovei.

Măsura vine în contextul în care liderii UE avansează cu planurile de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina.

Inițiativa a câștigat teren după ce președintele american Donald Trump a oprit asistența financiară pentru Ucraina, lăsând Europa să ducă o parte mai mare din povara susținerii efortului de război al țării.

La summitul de miercuri de la Copenhaga, liderii UE și-au exprimat sprijinul pentru acordarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro Kievului, garantat cu fonduri rusești blocate.

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu obstacole juridice și financiare. Dreptul internațional interzice confiscarea directă a activelor suverane, ceea ce înseamnă că UE ar trebui să se asigure că pretențiile Moscovei asupra rezervelor băncii sale centrale rămân recunoscute.

Majoritatea acestor active sunt deținute în Belgia, iar prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat ca alte țări din UE să garanteze că vor împărți riscurile în cazul în care Rusia va riposta.

„Nu există bani gratis. Întotdeauna există consecințe”, a spus acesta joi reporterilor, adăugând: „Le-am explicat ieri colegilor mei că vreau semnătura lor. Dacă luăm banii lui Putin, îi folosim, vom fi cu toții responsabili dacă lucrurile merg prost”.

Kremlinul a calificat inițiativa UE drept ilegală și a amenințat cu represalii.

„În cazul confiscării, va exista o reacție”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Miercuri, el a denunțat planul ca fiind „o confiscare ilegală a proprietății rusești, un furt”. Până în prezent, Rusia s-a abținut de la naționalizarea activelor aparținând firmelor occidentale.

